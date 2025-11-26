Un joven fue detenido por exhibiciones obscenas e intentar raptar a una mujer

Un joven de 22 años está a disposición de la Justicia ya que se lo acusa de “exhibiciones obscenas” y de intentar raptar a una mujer que fue atacada cuando hacia pedestrismo por una de las colectoras de la Avenida de Circunvalación (ex ruta 147) y el puente de calle Franco Pastore. La víctima relató que además de mostrarle sus genitales intento subirla por la fuerza a una camioneta, la que también fue secuestrada.

El incidente se produjo este martes a la tarde y tras un seguimiento por las cámaras de seguridad, el presunto depravado fue arrestado en la barriada que está muy cerca de la estación de servicios ubicada en Avenida Santos Ortiz y Lafinur, en la ciudad de San Luis.

La damnificada les relató a los efectivos del Centro de Operaciones Policiales que mientras caminaba observó una camioneta Fiat Fiorino estacionada sobre la banquina. Cuando pasó por ese sitio, el individuo que se encontraba en el interior del vehículo le realizó una consulta sobre una dirección de la zona y de manera repentina le exhibió sus genitales. Además, denunció que el sujeto intentó subirla a la fuerza a la camioneta. Seguidamente, escapó.

El área de prensa de la fuerza detalló que con las características del agresor y del vehículo, se inició el seguimiento del vehículo a través de las cámaras de monitoreo del Sistema Inteligente de Seguridad Provincial (SISPRO), siendo interceptado en la zona del pasaje Alfio Vito Batti (ubicado entre las calles Falucho y Constitución y la avenida Parque).

El conductor de 22 años fue detenido y llevado a la Comisaría 2da. y junto a la Fiat Fiorino, le incautaron un teléfono celular.

La causa fue caratulada como “Averiguación exhibiciones obscenas” y tomó intervención la Fiscalía de Instrucción Penal en Contexto de Género. Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores Nº 2, a cargo de Antonella Córdoba.