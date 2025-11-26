"Me doy asco", la confesión de un acusado de abusar de su hijastra

Al asumir que tocó y abusó sexualmente de una nena –hija de su pareja- un hombre dijo que se daba asco a sí mismo y que tenía “mucha vergüenza por lo que hice”. Además, dijo que pensó en suicidarse pero que no lo hizo por sus dos hijos.

Tan arrepentido se mostró el sujeto, que admitió el hecho y en un juicio acordado aceptó ser condenado a ocho años de cárcel de prisión efectiva. El hombre tiene 38 años y fue asistido por el defensor oficial.

El abuso sucedió la siesta del 26 de abril del 2019 cuando la menor quedó sola al cuidado de su hermano menor. Su madre, pareja del acusado, había salido a trabajar. La Justicia determinó que el hombre tocó a la nena por debajo y por encima de la ropa.

El tribunal presidido por Fernando De Viana y compuesto por José Luis Flores y María Eugenia Zabala Chacur, no pudo expedirse definitivamente ante un reclamo de la defensoría de la niñez, que dijo que la víctima no había prestado consentimiento al acuerdo entre las partes.

Lo curioso fue que el abogado de la querella, Héctor Zavala, adhirió al acuerdo presentado por la Fiscalía.

Ante la situación, el tribunal dio dos días de gracia, que vencen el jueves, para que el ministerio Público pupilar presente por escrito el consentimiento de la víctima para dejar firme la condena.