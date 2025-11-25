Dos hombres armados asaltaron una vivienda en pleno mediodía en el centro de Merlo
La Fiscalía 1 de la tercera circunscripción investiga un robo ocurrido el 15 de noviembre, cuando dos hombres armados ingresaron a una casa, sorprendieron a una abuela y su nieta y huyeron con una suma de dinero.
La justicia investiga un asalto ocurrido en el centro de Villa de Merlo, donde dos hombres armados ingresaron a una vivienda en horas del mediodía y sorprendieron a una abuela y a su nieta menor de edad. Según informó El Corredor Noticias (ECN), los delincuentes se llevaron una suma importante de dinero en efectivo y escaparon a pie.
De acuerdo a lo relatado por familiares de las víctimas a ECN, el episodio ocurrió el sábado 15 de noviembre. En su testimonio indicaron que los dos hombres ingresaron al domicilio con el rostro descubierto y exigieron el dinero disponible a la joven, que se los entregó, tras lo cual se retiraron sin provocarles lesiones físicas.
La denuncia fue radicada en la Comisaría 26° y, según confirmaron fuentes judiciales, se realizan distintas diligencias para identificar a los autores, quienes no serían oriundos de la localidad. Por motivos de seguridad y para no entorpecer la investigación, no se difundieron más detalles.
La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía 1, que trabaja en el esclarecimiento del hecho y en la búsqueda de los responsables del asalto.
