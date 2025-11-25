Dos hombres armados asaltaron una vivienda en pleno mediodía en el centro de Merlo

La justicia investiga un asalto ocurrido en el centro de Villa de Merlo, donde dos hombres armados ingresaron a una vivienda en horas del mediodía y sorprendieron a una abuela y a su nieta menor de edad. Según informó El Corredor Noticias (ECN), los delincuentes se llevaron una suma importante de dinero en efectivo y escaparon a pie.

De acuerdo a lo relatado por familiares de las víctimas a ECN, el episodio ocurrió el sábado 15 de noviembre. En su testimonio indicaron que los dos hombres ingresaron al domicilio con el rostro descubierto y exigieron el dinero disponible a la joven, que se los entregó, tras lo cual se retiraron sin provocarles lesiones físicas.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 26° y, según confirmaron fuentes judiciales, se realizan distintas diligencias para identificar a los autores, quienes no serían oriundos de la localidad. Por motivos de seguridad y para no entorpecer la investigación, no se difundieron más detalles.

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía 1, que trabaja en el esclarecimiento del hecho y en la búsqueda de los responsables del asalto.