Los folcloristas puntanos que se clasificaron a Cosquín en el selectivo de La Punta

El certamen selectivo del PreCosquín provincial que se realizó en la Ciudad de la Punta determinó a más representantes de San Luis que estarán a principios del año que viene en el escenario mayor del folclore provincial. A ellos se sumarán los numerosos artistas puntanos que consiguieron la clasificación por otras sedes, por lo que la presencia provincial en la ciudad cordobesa será nutrida.

La tradicional Escuela de Arte San Luis regresará a Cosquín gracias a su Conjunto de danzas, que obtuvo con claridad la categoría. Otros que regresarán serán los integrantes del Septeto de Guitarras de la Universidad de La Punta, que irán nuevamente por la gloria.

El representante solista instrumental será Emanuel Aguilera y los cantantes solistas serán Celia Lugea y Carlos Villegas. En el rubro musical se sumará la canción inédita Recuerdos del alma, compuesta por Franklin Lucero.

Entre los bailarines, además del ballet, irán como pareja de baile estilizada la compuesta por Luna-Mancheto y tradicional, Avalos Farías. También el malambo obtuvo sus representantes puntanos, ambos en la categoría solista. Candela Medero irá en el sector femenino y en el masculino Agustín Guiñazú.