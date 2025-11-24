  • Nuestras redes
15°SAN LUIS - Lunes 24 de Noviembre de 2025

Villa Mercedes

Agua no; cerveza sí

La Municipalidad restringió hasta el jueves el uso de agua por la crítica situación y los días de calor que se vienen. No se pueden regar las plantas ni lavar el auto. El domingo, se realizó en la ciudad una fiesta de la cerveza. 

Por redacción
| Hace 3 horas

La Municipalidad de Villa Mercedes prohibió el llenado de piletas, el lavado de autos, el riego de veredas y cualquier “tipo de derroche de agua” ante la situación crítica que vive la comuna y las altas temperaturas que se aproximan. Estiró la medida hasta el jueves 27 de noviembre.

 

 

Así lo hizo saber en un comunicado en que dijo que la ciudad está en Alerta roja y que se aproximan cuatro días de temperaturas extremadamente altas. “Nuestras plantas y perforaciones están trabajando al máximo, pero necesitamos del compromiso de todos”, sostuvo el municipio

 

 

La prohibición llegó apenas unas horas después que el intendente Maximiliano Frontera recorriera la segunda noche de la fiesta de la cerveza, un espectáculo al que asistió mucha gente y que contó con espectáculos musicales y la frescura de la bebida.

 

 

En el comunicado, la Municipalidad dijo que los inspectores “continúan recorriendo las calles para detectar y evitar cualquier tipo de derroche”. En un tramo de la nota lanzada por las redes sociales, el municipio aseguró que “el uso del agua queda restringido exclusivamente para consumo humano”.

 

 

Temas de nota:

Más Noticias

