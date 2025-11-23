  • Nuestras redes
15°SAN LUIS - Domingo 23 de Noviembre de 2025

15°SAN LUIS - Domingo 23 de Noviembre de 2025

Transporte

"Hacinados como animales": advierten complicaciones en algunas líneas del interurbano

En medio de las altas temperaturas, la gente tiene que soportar serias deficiencias en el servicio. 

Por redacción
| Hace 1 hora
Apretados. Así viajan los usuarios. En la imagen, uno de los recorridos hacia El Trapiche. Foto: gentileza.

Aunque parezca exagerado, la metáfora es una descripción clara sobre la realidad del servicio de transporte interurbano, particularmente en algunas líneas: la gente viaja como "sardinas". Si bien hay empresas que refuerzan sus unidades, otras las mantienen al límite de la demanda, provocando serios problemas en los usuarios.

 


"Este fin de semana largo es el comienzo de lo que se avisora para la temporada de verano. El colectivo que va a El Trapiche y La Florida, va así", reflejó una lectora de El Diario, aportando imágenes de una postal cotidiana que duele. Gente parada, sufriendo el calor y hasta menores de edad sentados en las escaleras traseras.

 


"Como todos los años, hay que viajar apretados, hacinados como animales. Pero el pasaje sube cada vez más", añadió con indignación. Tan solo quienes dependen del servicio saben las complicaciones que representa una mala calidad de prestación. Por eso, quienes utilizan periódicamente esta modalidad de transporte piden acciones para cambiar el panorama. Los usuarios tienen derecho a viajar dignamente. 
 

 

