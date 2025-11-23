Colapinto, frustrado y último, dijo que el auto fue un desastre

Luego de terminar 17º en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, Franco Colapinto se mostró frustrado por otra carrera en la que su auto tuvo notables inconvenientes. De todos modos por la descalificación de los dos autos de la escudería Mc Laren, el piloto argentino de 22 años subió dos posiciones en la calificación final y figuró en la 15 posición.

En los números, el corredor argentino terminó último ya que de los veinte autos que iniciaron la competencia, tres tuvieron que abandonar en la accidentada prueba y dos fueron descalificados varias horas después de terminada la competencia. Colapinto había largado en la 15 posición y mantuvo ese puesto durante gran parte de la carrera.

Pero en las últimas vueltas, el coche empezó a mostrar las fallas de siempre y su permanencia en ese puesto se hizo muy difícil de sostener.

“Fue una carrera frustrante. Fui muy lento toda la carrera. Tuve cero grip. No se podía doblar el volante que se corría toda la parte de atrás, el auto fue un desastre”, indicó el pilarense.

El neerlandés Max Verstappen consiguió un triunfo muy valioso que le permite mantener la ilusión de pelear por el título hasta el final, aunque remontar el campeonato no parece tarea fácil.

La descalificación de ambos pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, debido a que la plancha de resina inferior de sus vehículos presentaba un desgaste excesivo —inferior al límite reglamentario de 9 milímetros—, le permitió al vigente campeón recortar una distancia que, hasta hace poco, parecía definitiva.

Esta situación administrativa reconfiguró el podio de manera sustancial y benefició a la escudería Mercedes. Lo que en pista se tradujo en un tercer y quinto puesto, se transformó oficialmente en un doblete en el estrado: George Russell ascendió a la segunda plaza y Andrea Kimi Antonelli ocupó el tercer escalón, heredando la posición que originalmente ostentaba su compañero. Esta recolección de puntos resulta vital para asegurar el subcampeonato en el Mundial de Constructores.

El campeonato continuará la próxima semana en territorio de Oriente Medio, con la celebración del Gran Premio de Qatar entre el 28 y el 30 de noviembre. Este escenario se perfila como decisivo, dado que Lando Norris avanza con paso firme hacia la posible consagración de su primer título mundial de pilotos en la máxima categoría.