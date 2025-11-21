Empieza a definirse la primera etapa del Regional Amateur

Este fin de semana se jugará una fecha prácticamente decisiva de la primera fase del Torneo Regional Federal Amateur, ya que se empezarán a perfilar los clasificados a la segunda instancia. Uno de los partidos clave será el que protagonizarán la EFI Juniors y Estudiantes de San Luis. El choque está previsto para este sábado, desde las 17:00, en el estadio “Mario Sebastián Diez” de Juventud Unida Universitario, con arbitraje de Maximiliano Czckil.



Ambos tienen la misma cantidad de puntos (6), pero el “Verde” tiene la posibilidad de seguir sumando, ya que en la última fecha debe enfrentar a La Calera FC y su rival quedará libre.

Por eso, para el “Tricolor” es un compromiso importantísimo, al todo o nada. Por su parte los comandados por Fabio Giménez saben que ganando, se aseguran por anticipado la clasificación.



También el sábado, pero en Justo Daract, se cruzarán Defensores de Belgrano y Aviador Origone por la Zona 3. El árbitro designado es Denis Chávez. Para los dos conjuntos el negocio es el triunfo. El “Dragón” si logra sumar los tres puntos, peleará el pasaporte a la segunda fase en la última fecha, en tanto que la “Franja” no tiene otra opción que ganar o ganar, porque de lo contrario quedará sin posibilidades de clasificar.



La fecha de este grupo se completará el domingo, en Estadio Único La Pedrera de Villa Mercedes, donde se medirán los líderes de la Zona 3, Jorge Newbery vs. Pringles de Justo Daract.



El elenco villamercedino necesita los tres puntos para seguir liderando la zona. Alan Becerra será el encargado de impartir justicia.

El domingo, a las 17 en la cancha de Mitre de Luján, Estrella Roja de Candelaria se despedirá de esta edición del TRFA ante Atlético Concarán con David Sosa a cargo del arbitraje del cotejo correspondiente a la Zona 2.



Los representantes del norte puntano, ya sin chances de seguir en carrera, buscarán despedirse del torneo con una alegría. Los de Valle del Conlara, por su parte, buscarán los tres puntos que le permitan recuperar el liderazgo para luego definir las clasificación en la última fecha, como local, ante Pringles de Santa Rosa.