Melina Quevedo hizo historia en en Mundial de Futsal Femenino

Melina Quevedo se convirtió en la primera deportista de San Luis -sea varón o mujer- en disputar un Mundial organizado por la FIFA. El logro se concretó en el campeonato mundial de futsal que comenzó este viernes en Filipinas, donde la delantera puntana jugó varios minutos en el primer partido del torneo, que es el primero que se realiza de la especialidad. Argentina goleó 6 a 0 Marruecos y se perfiló como candidato en el grupo.

Con el número 6 en el dorsal, la jugadora de Racing nacido en Juan Llerena fue una constante amenaza para la defensa marroquí y su movilidad fue aprovechada por el equipo nacional mientras estuvo en cancha.

Aunque no marcó en el abultado triunfo nacional, la puntana se mantuvo en constante rotación en el equipo y fue buscada por sus compañeras. Además contribuyó en la recuperación de la pelota.

Los goles del equipo nacional fueron marcados por Ana Ontiveros, Agostina Chiesa, Mailén Romero, Luciana Natta en el primer tiempo que terminó 4 a 0 y Lara Villalba y Julia Dupuy en el complemento.

El próximo partido de Argentina, en el que intentará sellar su clasificación a la siguiente ronda será el lunes a las siete de la mañana contra Polonia.