Las chicas del gimnasio Estilo Rítmica bailaron en Tierra del Fuego

Desde el 12 al 15 de noviembre, el Gimnasio Estilo Rítmica de San Luis fue protagonista del Torneo Nacional Federativo GRD – Nivel C que se desarrolló en Ushuaia, Tierra del Fuego, donde cumplieron una destacada actuación entre más de 600 gimnastas de todos los rincones del país.

En el evento organizado por la Federación Fueguina de Gimnasia Rítmica y que tuvo como escenario el Polideportivo Cochocho Vargas, como premio al gran esfuerzo que hicieron para concursar y el trabajo realizado a lo largo del 2025, la delegación puntana logró subir al podio en las tres categorías que compitieron.

Categorías

TRÍO PRE MINI (6 y 7 años) – primer torneo del conjunto, lograron podio: 3º lugar, serie de manos libres.

- Feliciana San Martín

- Lola Anglada

- Sofía Lotufo

CONJUNTO MINI (8 y 9 años) – Subcampeonas, 2º lugar. Serie de manos libres y serie con pelota. Destacadas por su presentación y presencia escénica.

- Valentina Ballatore

- Alfonsina Chiotti

- María Paz Muñoz

- María Emilia Funes

*- Francesca Bonelli

TRÍO OPEN (14 años en adelante) – 3º puesto en serie de mazas y aro

- Milena Filipa

- María Paz Pereyra

- Sofía Gugliermo

El premio a la dedicación y esfuerzo

Los padres y colaboradores del Gimnasio Estilo Rítmica, tras las exitosas participaciones en los certámenes de Misiones y Ushuaia, realzan el trabajo del equipo técnico encabezado por Ivanna Bechem, que es la directora de Estilo Rítmica, Entrenadora Nacional y entrenadora de la Selección Argentina.

Conforman su staff de colaboradoras, Sabina Valente, Coordinadora del Nivel C, y las entrenadoras Josefina Falfán Parente y Valentina Romero.

“Su acompañamiento constante, desde el inicio del año, permitió que cada gimnasta pueda ver y celebrar el fruto de su esfuerzo”, remarcaron.

Tras la intervención en los torneos Sudamericano y Nacional Federativo, que fue posible gracias al invalorable esfuerzo económico y acompañamiento de los padres, el gimnasio se encuentra preparando la Gran Gala de Fin de Año 2025, que será abierta al público.

Se anticipa que allí se podrá disfrutar del trabajo artístico desarrollado durante toda la temporada. En los próximos días se anunciará el lugar, la fecha y el horario