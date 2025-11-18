Estilo Rítmica: logro histórico en el Sudamericano de Misiones

Quienes motorizan el desarrollo de Estilo Rítmica en la provincia, están muy orgullosos con una importante actuación que una delegación de San Luis tuvo en el torneo Sudamericano de Misiones, realizado entre el 27 de octubre y el 3 de noviembre.

Allí, compitiendo con las exponentes de elite de la región, las atletas del Gimnasio Estilo Rítmica de San Luis se consagraron subcampeonas, como consecuencia de haber conquistado medallas de plata en todas las disciplinas.

El Conjunto AC4, representando a Argentina, compitió en este certamen, tras superar tres selectivos nacionales en los que quedaron invictas, siempre ocupando el primer lugar. “Un recorrido impecable, digno de un equipo que hizo historia”, señaló una fuente del sector.

En el Sudamericano obtuvieron:

- Medalla de Plata en Aro

- Medalla de Plata en Mazas

- Medalla de Plata en el All Around

En el Nacional Federativo:

- Campeonas Nacionales en Aro

- Subcampeonas Nacionales en Mazas

Las integrantes del conjunto que abrazó el subcampeonato fueron:

Guadalupe Forlino, Lara Díaz, Luana López, Luz Spillman y Manuela Rosales.

“El desempeño de estas gimnastas no sólo representa a nuestro club, sino que honra a nuestra provincia y deja a Estilo Rítmica entre los mejores conjuntos del continente”, expresaron como muestra de agradecimiento por el esfuerzo y los logros alcanzados.