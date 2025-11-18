España ya esta en la Copa del Mundo 2026

España empató por 2 a 2 con Turquía y consiguió la clasificación directa al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 al terminar primero del Grupo E.

Escocia, en el Grupo C, dio el batacazo y le ganó sobre la hora a Dinamarca por 4 a 2 para meterse en una Copa del Mundo de nuevo después de 28 años sin presencias, ya que Francia 1998 fue su última participación.

Suiza en el Grupo B, Austria en el Grupo H y Bélgica en el Grupo J también consiguieron sus respectivos pases directos a la cita mundialista de junio del año que viene, en lo que fue una cobertura de Agencia Noticias Argentinas.

El equipo de Luis de la Fuente necesitaba evitar una goleada improbable para no caer al repechaje. Dani Olmo abrió el marcador, Deniz Gul igualó y Salih Ozcan dio una ventaja parcial a la visita, pero Mikel Oyarzabal decretó la paridad definitiva.

"La Roja" jugará su decimoséptimo Mundial y mantiene presencia ininterrumpida desde 1978, con el título de 2010 como su logro máximo.

Escocia logró el acceso más dramático con un 4 a 2 ante Dinamarca en Glasgow. Obligada a ganar, tomó ventaja con un tanto temprano de Scott McTominay, aunque Rasmus Hojlund revirtió el cuadro con un penal.

Lawrence Shankland recuperó la ilusión local, Patrick Dorgu volvió a empatar y, con Dinamarca rumbo al Mundial hasta el minuto 93, Kieran Tierney devolvió la ventaja. Kenny McLean cerró el marcador y confirmó el regreso escocés a la cita tras 28 años.

Bélgica llegó clasificada y selló el cierre con una goleada 7-0 sobre Liechtenstein en Lieja. Hans Vanaken abrió el camino y se sumaron Jeremy Doku por duplicado, Brandon Mechele, Alexis Saelemaekers y Charles de Ketelaere también con dos anotaciones. Será la decimoquinta presencia belga en un Mundial, cuarta consecutiva, tras sus podios históricos en 1986 y 2018.

Suiza completó la nómina con un empate por 1 a 1 ante Kosovo en Pristina. Rubén Vargas adelantó al conjunto helvético y Florent Muslija igualó en el complemento.

La selección suiza disputará su decimotercer Mundial y alcanzará una racha inédita de seis participaciones seguidas, después de avanzar a octavos en tres de las últimas cuatro ediciones.

Finalmente, Austria peleaba con Bosnia y Herzegovina por meterse en el Mundial, pero el empate por 1 a 1 y la mejor ubicación en la tabla lo dejaron nuevamente en el Mundial.#AgenciaNA

Así quedaron los clasificados y los repechajes:

Clasificados:

Alemania

Suiza

Escocia

Francia

España

Portugal

Países Bajos

Austria

Noruega

Bélgica

Inglaterra

Croacia

Al repechaje: