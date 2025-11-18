Hernán rifará su PlayStation para poder competir en el Sudamericano de jiu-jitsu en Brasil

Hernán, un competidor de jiu-jitsu de 27 años, lanzó una rifa para poder viajar al Sudamericano que se disputará en Brasil del 28 al 30 de noviembre. Con la meta de reunir fondos ante los elevados costos de traslado y estadía, decidió poner como primer premio nada menos que su PlayStation 4, un equipo que casi no usa pero que sabe que puede atraer interesados en estas fechas previas a las fiestas.

Los números cuestan 8.000 pesos y también se puede participar con combinaciones de 12.000. Además del premio principal, la rifa incluye un pulido completo de auto, un barril de cerveza, un mes de jiu-jitsu, un desayuno y un premio consuelo con cortes de pelo. Comerciantes, familiares y conocidos se fueron sumando para aportar premios adicionales, demostrando su apoyo al deporte local.

Hernán practica jiu-jitsu desde hace seis años y será el único representante de la provincia en esta competencia internacional. Entrena desde 2019, incluso durante la pandemia, y sostiene que este deporte transformó su disciplina, su responsabilidad y su autoestima.

Su familia sigue de cerca cada una de sus competencias, que suelen transmitirse por YouTube, y lo acompaña en cada intento por crecer en el deporte. Esta vez, su objetivo es llegar al Sudamericano y completar las siete luchas que necesita para alcanzar la final.

Quienes quieran colaborar pueden comunicarse con él por Instagram (usuario: HERNANBJJ) o por WhatsApp al 2664 77 1908, donde responde consultas y reserva números para la rifa.