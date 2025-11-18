Playoffs Clausura: cómo y cuándo podría darse un nuevo Boca–River

Ya se definieron los cruces de los playoffs del Torneo Clausura y el fixture abrió la posibilidad de un nuevo Superclásico: Boca y River quedaron ubicados en el mismo lado del cuadro, por lo que solo podrían reencontrarse en semifinales, en lo que sería el tercer cruce del año.

River cerró la fase regular con un empate ante Vélez que lo dejó sin chances de clasificar a la Copa Libertadores 2026, pero con su lugar asegurado en los playoffs. Boca, en cambio, finalizó la última fecha con una victoria frente a Tigre que le permitió quedarse con el primer puesto de su zona.

La configuración del cuadro ubicó al equipo de Claudio Úbeda en la parte superior y al de Marcelo Gallardo en la inferior. Bajo ese esquema, el Superclásico solo será posible si ambos superan los octavos y los cuartos de final. El antecedente más reciente entre ellos fue el 2-0 del “Xeneize” en La Bombonera, que le aseguró su clasificación a la próxima Libertadores.

En los octavos, Boca deberá enfrentar a Talleres, mientras que River viajará a Avellaneda para medirse con Racing, tercero de su zona. Si avanzan, se cruzarán con rivales aún por definirse en cuartos y recién allí podrían encontrarse en una semifinal que volvería a jugarse en La Bombonera, debido a la ventaja deportiva del líder de grupo.

La final del Clausura se disputará en el Estadio Único Madre de Ciudades y definirá al campeón del torneo y al equipo que obtendrá el pase directo a la Copa Libertadores 2026. En caso de no consagrarse, River deberá esperar que Rosario Central, Boca o Argentinos Juniors se queden con el título para liberar un cupo y así acceder al repechaje de la “Gloria Eterna”.