La Justicia obligó a una prepaga a cubrir un tratamiento con hormonas de crecimiento

Un fallo de la Justicia Federal, obligó a una prepaga a cubrir el 100% del tratamiento con hormonas de crecimiento para un niño de 11 años, que tiene un déficit de GH, la misma condición que tuvo Lionel Messi.



La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, falló a favor de la familia del menor, que padece déficit de GH y "retraso de crecimiento intrauterino". La mutual se había negado a dar una cobertura total y solo ofrecía un 40%, lo que provocaba una diferencia que ascendía a $1.023.903,60.



Los jueces sostuvieron que la salud del menor podría sufrir problemas "irreparables" y que la solución que mejor armoniza los derechos humanos en juego es remover, justamente, los obstáculos al tratamiento. Incluso el Tribunal dejó en claro que, al contrario de lo que planteó Osde, la hormona de crecimiento se encuentra contemplada en la Res. 500/04 APE para su cobertura al 100%.



Por otro lado, se recordó que el Programa Médico Obligatorio (PMO) fija un "piso de prestaciones mínimas y no máximas". Se destacó que cuando una persona reclama a una prepaga, "lo que está en juego es, ni más ni menos, su derecho a la salud, su integridad psicofísica, su plenitud, y su seguridad", y que el "interés superior del niño" debe ser la consideración primordial.



NA/Redacción.

