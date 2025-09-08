Confirmación: allanaron la cárcel de La Botija por una causa de drogas

El Diario de la República adelantó que este martes a la madrugada, efectivos de la Policía Federal desplegaron un operativo en la Unidad Carcelaria N° 2 con asiente en Pampa de las Salinas, en el norte provincial (Departamento Ayacucho)

Cuando estaba cerrando la jornada, se conoció que orden del Juzgado Federal de San Luis fueron requisados cinco domicilios en la ciudad capital y como consecuencia de ello, fueron desbaratados centros de distribución de drogas y cinco personas quedaron detenidas.

Los procedimientos en los que también estuvieron afectados los investigadores de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, del COAR y los expertos de la Policía Científica fueron en:

1-la manzana B del barrio 24 viviendas, donde hallaron cinco ladrillos de marihuana compactada y billetes con cocaína.

2-en la manzana 78 del barrio Faecap. Allí descubrieron paquetes de marihuana compactada.

3-otra inspección fue realizada en la manzana 40 del barrio Eva Perón, donde se encontraron 56 envoltorios de cocaína, tres paquetes de marihuana, 17 envoltorios con marihuana.

4-en una propiedad de la manzana B del barrio 200 Viviendas se confisco una planta de marihuana.

5-Otro de los domicilios allanados está ubicado en la manzana 66 del barrio Eva Perón donde se decomisaron envoltorios con marihuana y armas de fuego.

La fuente judicial añadió que a todos estos operativos “se sumó uno más en una de las celdas del Complejo Penitenciario de Pampas de las Salinas en La Botija, donde se secuestraron elementos relaciones con la causa”.

Los detenidos son dos hombres de 33 y 36 años de edad y tres mujeres de 26, 27 y 28 años de edad por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

En relación al detenido de 31 años alojado en el Complejo Penitenciario Pampa de las Salinas, se dispuso que el mismo quede sujeto a la investigación judicial.

En total, incautaron 6.330 gramos de marihuana, equivalentes a 18.990 dosis valuadas en $66.000.000; y 14 gramos de cocaína, suficientes para 56 dosis, valuadas en $280.000.