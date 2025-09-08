En plena madrugada, la Federal allanó la cárcel de La Botija

El procedimiento, del que aún no hay información oficial, comenzó alrededor de las 03:00 y finalizó alrededor de las 07:50.

Las primeras versiones indican que la requisa de los federales fue Módulo 2 Pabellón “B” del Complejo Carcelario N° 2, donde se encuentra alojado Jonathan Vogel, que cuenta con un frondoso prontuario por robos a mano armada, reiteradas fugas (en una oportunidad se fugó dentro de un mueble) y el asesinato del comisario Máximo Sosa.

En noviembre del 2024, Vogel junto a Silvio Gustavo Olguín fueron procesados por traficar drogas desde el penal.

Se especula, ante la presencia de efectivos de la Policía Federal, que esta nueva investigación podría estar relacionada a una causa de este tipo.

Ampliaremos.