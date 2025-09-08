En plena madrugada, la Federal allanó la cárcel de La Botija
Efectivos de la Policía Federal de San Luis allanaron dependencias de la unidad carcelaria de Pampa de las Salinas, en el norte provincial (Departamento Ayacucho).
El procedimiento, del que aún no hay información oficial, comenzó alrededor de las 03:00 y finalizó alrededor de las 07:50.
Las primeras versiones indican que la requisa de los federales fue Módulo 2 Pabellón “B” del Complejo Carcelario N° 2, donde se encuentra alojado Jonathan Vogel, que cuenta con un frondoso prontuario por robos a mano armada, reiteradas fugas (en una oportunidad se fugó dentro de un mueble) y el asesinato del comisario Máximo Sosa.
En noviembre del 2024, Vogel junto a Silvio Gustavo Olguín fueron procesados por traficar drogas desde el penal.
Se especula, ante la presencia de efectivos de la Policía Federal, que esta nueva investigación podría estar relacionada a una causa de este tipo.
Ampliaremos.
