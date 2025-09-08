  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

21°SAN LUIS - Lunes 08 de Septiembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

21°SAN LUIS - Lunes 08 de Septiembre de 2025

EN VIVO

Mutismo en la Justicia Federal

En plena madrugada, la Federal allanó la cárcel de La Botija

Efectivos de la Policía Federal de San Luis allanaron dependencias de la unidad carcelaria de Pampa de las Salinas, en el norte provincial (Departamento Ayacucho).

Por redacción
| Hace 2 horas

El procedimiento, del que aún no hay información oficial, comenzó alrededor de las 03:00 y finalizó alrededor de las 07:50.

 

Las primeras versiones indican que la requisa de los federales fue Módulo 2 Pabellón “B” del Complejo Carcelario N° 2, donde se encuentra alojado Jonathan Vogel, que cuenta con un frondoso prontuario por robos a mano armada, reiteradas fugas (en una oportunidad se fugó dentro de un mueble) y el asesinato del comisario Máximo Sosa.

 

En noviembre del 2024, Vogel junto a Silvio Gustavo Olguín fueron procesados por traficar drogas desde el penal.

 

Se especula, ante la presencia de efectivos de la Policía Federal, que esta nueva investigación podría estar relacionada a una causa de este tipo.

 

Ampliaremos.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo