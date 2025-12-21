Caso El Caburé: el escándalo llegó a la Justicia Federal por "evasión fiscal agravada"

Bazla, titular de Ética Pública y Control de Gestión, en "el ojo del huracán" de un caso que huele a corrupción. Foto: ANSL.

La Justicia Federal recibió el pasado martes una denuncia penal por Evasión Fiscal Agravada que sacudió los cimientos del Gobierno provincial. La presentación, realizada por el abogado Pascual Celdrán, investiga una presunta maniobra para cosechar, transportar y vender cerca de 2.000 hectáreas de maíz del establecimiento "El Caburé".



Según el escrito, la operación se realizó sin registros oficiales, omitiendo las cartas de porte y utilizando al Pueblo Ranquel como "vía de escape". La denuncia apunta directamente contra Ricardo André Bazla, Víctor Endeiza, Francisco Anselmi, Diego Amondarain y Nemesio Baigorria.



Los hechos



La denuncia especifica que el 1 de agosto de 2024 se dio inicio a la cosecha del campo ubicado en la Ruta Provincial 27, km 242/244. La modalidad de trabajo habría sido pactada previamente entre Darío Oviedo Helfenberger (exfuncionario provincial) y el empresario Anselmi, presuntamente bajo órdenes de quien en ese momento se desempeñaba como Fiscal de Estado, Víctor Endeiza. El acuerdo se habría sellado mediante un contrato de cosecha con modalidad de pago en especie.



Una vez finalizado el levantamiento, el maíz fue vendido por Anselmi —según sus propias declaraciones— con el conocimiento y autorización de Ricardo Bazla (Secretario de Ética Pública y Control de Gestión), a fin de concretar la venta "evadiendo todo tipo de responsabilidad tributaria".



Un dato clave es que, al momento de la siembra, se realizó la inscripción correspondiente en el ARCA, declarando el total sembrado: 935 hectáreas correspondientes a Enrique Vaira y una cantidad idéntica por parte de su socio, el Sr. Ingaramo. Sin embargo, al momento del transporte, todo se habría realizado "en negro", evitando el sistema de trazabilidad del organismo recaudador.



Pruebas e irregularidades



La denuncia resalta que, de las declaraciones de Anselmi, surge que firmó el contrato con el Gobierno en una estación de servicio de Villa Mercedes. Allí se habría pactado que el cosechero cobraría los primeros 750 kg de rinde por hectárea y el resto quedaría en silobolsas "contra el alambre lindero al Pueblo Ranquel".



Anselmi aseveró que "nadie lo controló", lo que para la querella no exime su responsabilidad y denota una comisión por omisión de los funcionarios públicos. Además, el cosechero confesó haber sacado lo producido con un remito a su propio nombre en lugar de la Carta de Porte obligatoria.



El documento detalla que el cereal fue trasladado al campo "El Lucho" (Buena Esperanza), propiedad que cuenta con un feedlot. Los remitos nunca fueron controlados por autoridades. Aunque Anselmi declaró haber cosechado 1.400 hectáreas, la parte denunciante sostiene que fueron 1.947. Para el traslado se habría utilizado un solo camión (tipo batea) perteneciente a un tercero, que realizó los viajes saliendo por el ingreso principal frente a la garita de seguridad, sin pasar por balanza oficial alguna.



Detalles reveladores



De la denuncia se desprende que el Lonko Nemesio Baigorria era quien facilitaba las llaves de "El Caburé". Asimismo, en la causa provincial obran audios de Diego Amondarain planeando cómo sacar el maíz "ocultándolo de los ojos de ARCA".



Respecto a Ricardo Bazla, la denuncia cuestiona por qué su secretaría tenía a cargo el manejo del establecimiento rural. Se lo acusa de participar activamente en la contratación y la evasión, a pesar de no haber suscrito finalmente el contrato.



"Es notable que deliberadamente se eligió no consignar el traslado de la cosecha en cartas de porte, las cuales son obligatorias por ser el único documento válido para respaldar el traslado de granos en Argentina", especifica el texto. A esto se suma la falta de pago de las Tasas de Expedición de Guías (DO.PRO) a nivel provincial.



Finalmente, la presentación de Celdrán solicita que se investigue el transporte de aproximadamente 50 camiones con cereal "en negro", los cuales habrían circulado totalmente fuera del control de las autoridades competentes.

