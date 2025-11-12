Robo en el Caburé: Un ex funcionario de Poggi acusa a Bazla y Endeiza

El ministro del Superior Tribunal de Justicia de San Luis, Víctor Endeiza, que se viene haciendo el distraído ante el escandaloso caso “El Caburé”, relacionado al robo de una siembra de 2 mil hectáreas de maíz valuada en más de 2 millones de dólares, inevitablemente va a tener que empezar a dar explicaciones sobre su intervención como Fiscal de Estado de San Luis. Esto es así porque hay pruebas que indican que fue uno de los funcionarios que autorizó la contratación de un ruralista para la cosecha y el traslado de la carga.

Otro de los involucrado en el caso, que ya es calificado como “el robo del siglo”, es el secretario de Ética Pública y Control de Gestión Ricardo André Bazla, que al igual que Endeiza, es señalado como el que dio instrucciones al ex director Ética Pública y Control de Gestión, Darío Oviedo Helfenberger, para que lleve adelante el operativo levantamiento y movimiento de los granos.

El exfuncionario, que en las últimas semanas fue el blanco de una batería de publicaciones maquinadas por el aparato mediático del gobierno provincial a los fines de cargar sobre sus espaldas la responsabilidad del ilícito, no tuvo otro camino que salir a defenderse.

Además de designar un abogado defensor (Gustavo Reviglio) le pidió al responsable de la pesquisa judicial que disponga de un inmediato peritaje de su teléfono celular, donde constan las comunicaciones de las indicaciones que recibió del exfiscal de Estado Víctor Endeiza y de quien era su jefe inmediato, Ricardo Bazla.

Oviedo Helfenberger, en un escrito que le presentó al fiscal de instrucción Leandro Estrada, le solicitó que indique la constatación de todas las comunicaciones que recibió de Endeiza a los fines de preservar esa información, debido a que su línea está sufriendo “ruidos o interceptaciones telefónicas” que pueden destruir las evidencias que tiene para defenderse de las acusaciones de actuales integrantes del gobierno de Claudio Poggi.

El apuro que tiene el exdirector, que acompañó a Bazla en el llamado operativo “recuperación de El Caburé”, es que tiene sospechas de que su celular ha sido hackeado, debido a que se ha desaparecido “información digital que guardaba”, reveló una fuente judicial.

A la par de estas circunstancias, Oviedo Helfenberger necesita resguardar, mediante la participación de expertos autorizados por la justicia, todos los datos que contiene su dispositivo móvil y que consten en el expediente todas las evidencias y secuencias de hechos que lo van a ayudar a ejercer su derecho a defensa y a desnudar “las falsas denuncias de Bazla”.

Los otros involucrados en el culebrón

El sumario judicial que se inició por “la desaparición” de la millonaria cosecha de maíz en julio del 2024, comprende los delitos de “Av. Hurto calificado, abuso de autoridad y peculado”.

Además de Oviedo Helfenberger los dueños de la siembra (Enrique Vaira y A. Ingaramo) denunciaron a:

-Ricardo André Bazla, secretario de Ética Pública y Control de Gestión del gobierno de San Luis

-Víctor Endeiza, exfiscal de Estado y actual ministro de la corte puntana

-Diego Amondaraín, asesor del gobierno y hermano del ministro de Gobierno Gonzalo Amondarain

-el ruralista Francisco Anselmi, que ejecutó la cosecha y su traslado

Otro en la mira: el abogado de Ingaramo, Alejandro Viano, vincula al ministro de Desarrollo Productivo Federico Trombotto (diputado electo por San Martin) y de igual modo a funcionarios de esta cartera, en todos los acontecimientos ligado a la llamada “recuperación” del campo y en las maniobras de distracción, mientras se ejecutaba la orden de cosecha del maíz.