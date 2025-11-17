Clasificaron Alemania y Países Bajos; Nigeria fue eliminada

Alemania y Países Bajos sellaron este lunes su clasificación al Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México tras quedar en la primera posición de los Grupos A y G de las Eliminatorias Europeas, respectivamente.

El conjunto germano aplastó a Eslovaquia con un contundente 6-0, mientras que los neerlandeses hicieron lo propio ante Lituania por 4-0 en la última jornada del clasificatorio.

Quien accedió al repechaje en el Grupo G fue Polonia con 17 puntos. Con participación crucial de su estrella Robert Lewandowski, lograron imponerse por 3-2 frente a Malta en un encuentro que en principio parecía más accesible.

En el resto de encuentros de la jornada, República Checa goleó 6-0 a Gibraltar y disputará los Playoffs, Irlanda del Norte venció 1-0 a Luxemburgo, Croacia -con la clasificación ya asegurada- ganó 3-2 contra Montenegro.

Batacazo de la RD de Congo

La República Democrática del Congo hizo historia al superar a Nigeria en la final de los playoffs africanos y clasificarse al repechaje intercontinental, tras igualar 1-1 en los 120 minutos y vencer 4-3 en los penales, aún así, la polémica estuvo en una acusación de brujería.

La gran figura fue el arquero Lionel Mpasi-Nzau, quien atajó dos de las tres ejecuciones falladas por las “Águilas Verdes” y se erigió como héroe nacional al dejar a su país a un paso de regresar a una Copa del Mundo por primera vez desde Alemania 1974, cuando el equipo competía bajo el nombre de Zaire.

El partido, disputado en el Prince Moulay Hassan de Rabat, dejó a Nigeria nuevamente fuera de un Mundial tras ausentarse también en Qatar 2022.