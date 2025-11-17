De Aries a Piscis, lo que pasará en el primer día de la semana

ARIES:

Los planes de trabajo que tanto les preocupan se irán dando a un ritmo más ágil y productivo. No mezclen su vida afectiva con los planes laborales; decidan por separado y habrá éxito. En el hogar se sentirán más apoyados y comprendidos.

En el plano sentimental: dependerá de ustedes que la relación sea buena y armoniosa.

En el amor: nostalgias y recuerdos.

En la salud: bien.

En el juego: 4, 8 y 9.

TAURO:

Buenas energías para la concreción de lo que últimamente vienen programando. Etapa propicia para dar solución a sus problemas personales. Acepten invitaciones de amigos, lo pasarán bien.

Una sorpresa agradable. Buen momento para mudanzas.

En el plano sentimental: su corazón olvida penas y sinsabores vividos.

En el amor: gran atractivo personal.

En la salud: bien.

En el juego: 0, 4 y 7.

GÉMINIS:

Adelantos muy firmes en sus tareas diarias, necesitando de la buena colaboración de quienes les rodean. En finanzas, dependerá de ustedes dar una solución adecuada a sus compromisos.

En el plano sentimental: tormentas pasajeras en el cielo del amor.

En el amor: un llamado y una invitación.

En la salud: bien.

En el juego: 3, 4 y 9.

CÁNCER:

Aprovechen esta etapa positiva para encaminar las actividades que desean, ya que habrá éxito en un terreno muy amplio. La familia necesita de su presencia y de sus atenciones. En finanzas, el planeta Júpiter estará aportando su cuota de suerte en los buenos negocios e inversiones.

En el plano sentimental: una cuota extra de felicidad.

En el amor: dejarán de lado dudas y temores.

En la salud: bien.

En el juego: 2, 3 y 5.

LEO:

Leo se siente optimista y con deseos de superación en todos los aspectos de su vida privada. Sus planes laborales resultarán exitosos porque tendrán la idea justa en el momento oportuno. Leo debe saber disfrutar de los momentos agradables y tomar las jornadas difíciles con calma.

En el plano sentimental: el amor ilumina su diario vivir.

En el amor: sorpresas agradables para su corazón.

En la salud: bien.

En el juego: 4, 7 y 8.

VIRGO:

Con sentido práctico sabrán superar los inconvenientes que, a nivel personal, se vienen presentando. En dinero, sean ordenados y todo resultará bien. En el hogar comienza una etapa de mayor armonía.

Una sorpresa agradable.

En el plano sentimental: un encuentro que trae felicidad a su corazón.

En el amor: el amor merece un tiempo extra.

En la salud: bien.

En el juego: 0, 3 y 7.

LIBRA:

Buen desarrollo económico si se enfrentan los gastos e inversiones con buen asesoramiento. Disfruten de la compañía de buenos amigos. Tal vez deban postergar algunos proyectos personales, asegurando así el éxito. Una sorpresa les alegra el día.

En el plano sentimental: los problemas del corazón se resuelven con cariño y comprensión.

En el amor: felicidad y armonía.

En la salud: bien.

En el juego: 4, 6 y 7.

ESCORPIO:

Las tareas que se venían desarrollando con cierta rutina comienzan a marchar a un ritmo más ágil y productivo. Llegan buenas noticias al hogar. Se acercan buenos amigos, acepten invitaciones.

No posterguen la solución de trámites y papeles legales.

En el plano sentimental: dejen que sus emociones afloren libremente.

En el amor: un encuentro muy deseado.

En la salud: bien.

En el juego: 5, 6 y 8.

SAGITARIO:

Jornada positiva, sus actividades se desarrollarán en forma normal y sin altibajos. Sugerencias en el hogar que resultan mejor de lo esperado. Se gratificarán con una compra personal.

Mucho les entusiasma la perspectiva de un negocio.

En el plano sentimental: el amor les alegra sus días y sus noches.

En el amor: cuidado con sus celos.

En la salud: bien.

En el juego: 0, 1 y 4.

CAPRICORNIO:

Están en un momento adecuado para tomar iniciativas importantes que mejoren su trabajo y sus asuntos personales. El amor será su mejor estímulo. El planeta Júpiter estará aportando su cuota de suerte para el buen movimiento de sus finanzas.

En el plano sentimental: el amor ocupa un lugar importante en sus vidas.

En el amor: Venus protege su felicidad.

En la salud: bien.

En el juego: 2, 7 y 9.

ACUARIO:

Durante esta etapa tendrán campo propicio para que sus planes tengan una concreción positiva. Superan malentendidos en el ámbito familiar. Administren bien su dinero para evitar problemas más adelante. Se gratificarán con la compañía de buenos amigos.

En el plano sentimental: sigan los dictados de su corazón y serán felices.

En el amor: dulces recuerdos.

En la salud: bien.

En el juego: 3, 4 y 9.

PISCIS:

Por las buenas influencias planetarias comienzan una etapa positiva llena de atrayentes posibilidades. Confíen en las personas que les rodean, ya que la colaboración será importante para avanzar en sus planes. Muchos impedimentos financieros comienzan a resolverse de forma favorable. Mejora la relación en el hogar.

En el plano sentimental: abran las puertas de su corazón al amor y serán felices.

En el amor: superan estados de ansiedad.

En la salud: bien.

En el juego: 4, 6 y 9.