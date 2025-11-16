Una cerveza villamercedina y familiar fue galardonada en Colombia

Hace siete años que una cerveza artesanal de Villa Mercedes no para de producir y de ganar premios, a tal punto que en su corta vida ya sumó 21 medallas, las dos más recientes en una competencia que se realizó en Colombia y de la que participaron más de mil muestras.

La prueba a la que viajó la bebida villamercedina es La Pola Dorada, una competencia internacional que repartió 34 medallas de oro y 64 de plata. Dos, llegaron a La comuna, la cervecería familiar que nació en el barrio Jardín del sur y se extendió a toda la ciudad.

“La vendemos en todo en Villa Mercedes, pero la gran mayoría es venta directa en nuestro bar, más algunos bares revendedores. Solo algunas veces pudimos enviar productos a San Luis y Juana Koslay; de hecho estamos en búsqueda de contar con algún revendedor fuera de la ciudad, para seguir creciendo”, dijo Nicolás Lemos, uno de los socios de la fábrica.

De Colombia la cerveza La Comuna trajo una medalla dorada en la categoría International Pale Lager con las Pils Argenta, “una cerveza producida en nuestra fábrica, con insumos 100% nacionales y en colaboración con la cervecería Greyhound”, sostuvo Nicolás. Y una de plata en la categoría Specialty IPA con la Doble NEIPA.

Ese logro es particularmente especial para los cerveceros mercedinos porque las ipas son las que más muestran reciben en los concursos y “son muy sensibles y pueden deteriorarse rápidamente si los procesos no son los adecuados”.

Las preseas se suman a varias copas que la industria mercedina logró a lo largo de todo el país con sus variedades.

En la cervecería trabajan los siete miembros de la familia en busca de bebidas “auténticas e innovadoras”. “Si bien nos especializamos en cervezas lupuladas también producimos estilos clásicos con un buen nivel”, concluyó Lemos, quien agregó que para desarrollar nuevos productos, están al tanto de las tendencias que suceden en todo el mundo.