Lo que le espera a cada signo un domingo de cuarto menguante

ARIES: Temas inmobiliarios lo llenarán de dicha; concretará algo: compra, venta, herencia. Asuntos de papeles que lo tendrán muy ocupado positivamente. En el plano sentimental: las relaciones estarán en modo batalla, cuidado. En el amor: su sexualidad será un canal maravilloso para evacuar sus malestares en la convivencia. En la salud: ingiera mucha agua. Su examen de conciencia estará sanando y lo llenará de vitalidad para saber qué quiere, hacia adonde ir y qué puede hacer. En el juego: 0, 2 y 5.

TAURO: Su agenda lo mantiene muy ocupado, y eso le exigirá más voluntad en sus horarios. Puede que surjan roces con ciertas personas de su ambiente laboral. En los próximos días querrá armar una sociedad con gran entusiasmo. En el plano sentimental: hay armonía en su hogar, surge un proyecto de imprevisto que renovará sus fuerzas. En el amor: la pareja estará solo para demostraciones enormes de cariño, incluso si no se distingue por eso. Los solos tendrán invitaciones para conocer a muchas personas... oportunidades para aprovechar cuando estén dadas las posibilidades. En la salud: estará exigido en la salud, así como también en sus hábitos alimentarios y en su rutina diaria de ejercicios o caminata. Mucha energía para su cuerpo. En el juego: 1, 4 y 6.

GÉMINIS: Estará completo con mucho trabajo. Buenas energías en su ambiente laboral. Una oportunidad que se acerca y mucha actividad. El dinero que estuvo pesado se libera, y habrá proyectos y ganas. En el plano sentimental: habrá un poco de batalla con los hijos... hay que armarse de paciencia. En el amor: hable con su pareja de los pesares vividos... llegará a acuerdos y sanará. Momento clave para sentar las bases de lo que deseas. En la salud: querrá ponerse a punto a nivel estético. Tratamientos, caminatas, alimentación y ganas para cambiar o mejorar su imagen. En el juego: 2, 3 y 5.

CÁNCER: Hay contratos, conversaciones, acuerdos, exigencias en esta etapa. Buena energía laboral. Sacará algo de su profundidad y comenzará a vibrar en una inspiración propia que será, según su empeño, una nueva forma de actividad. En el plano sentimental: en su familia habrá que solucionar algunos obstáculos, discusiones que cansan. Los hijos lo invitarán a jugar con amor y hermoseará la vida y la energía. En el amor: los solos tendrán la oportunidad de conocer gente nueva, cambiarán las búsquedas, ya que querrán estar con personas sólidas y tiernas. Mucho amor presente. En la salud: su estructura ósea estará pesada y con algunas dificultades que no son preocupantes. Hay un cansancio que es mental... busque relajarse. En el juego: 2, 6 y 8.

LEO: Hay modificaciones grandes en su trabajo. Puede ser que termine un proyecto o que alguien de su equipo ya no esté en ese ámbito. La forma en que trabaja se modifica. Sacrificios que serán la base de algo muy bueno para el resto de los días. En el plano sentimental: querrá fijar bases sólidas en cada una de sus relaciones, en las que tiene y en las que no están aún. En la gente con la que enfrenta y con las que quiere estar. En el amor: si su deseo es tener hijos, es un excelente momento. La casa que habita se llenará de colores. En la salud: su energía estará en expansión, muy buena onda. En el juego: 0, 2 y 8.

VIRGO: Todo lo relacionado con el dinero estará en su mente y en su acción cotidiana... querrá lograr algo material antes de que los meses sigan pasando. Comprará un auto, una máquina o una herramienta. En el plano sentimental: reuniones a futuro con hermanos y primos que contagian amor. Todo estará mejor. En el amor: momento de cerrar un ciclo con un amante, algo que ya viene vibrando hace años luz. En la pareja sólida que tiene, hay planes y destinos con miel. Mudanza, otro lugar para compartir. En la salud: su cuerpo necesita más hidratación. Ganas de cambiar su seriedad por alegría en altas dosis. En el juego: 4, 6 y 9.

LIBRA: Buena onda en lo material. Estará comprando cosas, dándose gustos materiales. Momento de gastos porque habrá abundancia y prosperidad. En el plano sentimental: sabrá tomar actividades nuevas con las que vibrará su ser. Su trabajo será un espacio de sanación para su alma. En el amor: es un mes en donde quiere estar romántico, reenamorarse o enamorarse de cero. Siente necesidad de dejar atrás lo seco y amargo vivido, el tiempo ocupado en trabajo y amar como nunca. A permitirse todo. Su casa cambiará. Realizará lo que viene planeando desde hace tiempo. En la salud: días muy tranquilos, no se preocupe. En el juego: 2, 7 y 8.

ESCORPIO: No deje pasar las oportunidades en los buenos negocios, los tiempos justos para poder estar más tranquilos con su dinero. En el plano sentimental: su sensación de bienestar recién comienza a ganarle a sus enojos ancestrales. Es su momento para cumplir sus sueños. En el amor: romanticismo que le lloverá y generará un movimiento álmico para encontrarse y encontrar almas en este tiempo que será muy extenso. En la salud: tiene que definir finalmente un cambio de vida en cuanto a hábitos, rutinas, dietas, alimentación y horarios. En el juego: 3, 6 y 7.

SAGITARIO: El dinero influye dentro de su medida material. Lo que sentía pesado desde que comenzó el año, se destrabó. En el plano sentimental: se enfrentará a una conversación, acuerdo que será clave para acomodar pasado emocional y futuro de sensaciones. En el amor: buena energía con la pareja después de ese movimiento. Amistades que le reclaman o exigen. En la salud: si se enfoca en usted mismo, sus sueños le revelarán pronósticos de destino. En el juego: 0, 7 y 8.

CAPRICORNIO: Mucha voluntad con puertas abiertas de par en par para seguir enfrentando su agenda y cada uno de sus proyectos. En el plano sentimental: tendrá algunas diferencias con sus jefes, no se preocupe... simples roces. Hay nuevos e interesantes cambios en su hogar y en el círculo de amistad. En el amor: siente que lo anudado en su corazón en materia de amores se descongestiona. La vida sigue por carriles más suaves en materia de sentimientos. En la salud: este será un gran año de exigencias, no deje que su energía se esfume en poco tiempo. En el juego: 3, 6 y 9.

ACUARIO: Buenas perspectivas, buena energía en el presente. Su entorno lo ve triunfante, aunque tenga muchos temores guardados bajo su coraza. En el plano sentimental: conflictos con la mente. Habrá exámenes de conciencia y sentirá enojos y obstáculos ajenos a usted. Su rostro irá cambiando cuando saque dolores mentales. Sanará. En el amor: el destino juega a su favor... si tiene pareja, estará asentando la relación para vibrar en otra etapa. Si está solo, en este tiempo los astros le pondrán a una persona en su camino para ir directamente a convivir. Alerta. En la salud: días muy tranquilos. En el juego: 1, 6 y 8.

PISCIS: Lo tendrán pendiente temas de papeles con personas con las cuales comparte recursos. Herencia que se pondrá un poco difícil, pero no será una batalla que perderá. En el plano sentimental: muy buenas energías para terminar y comenzar logros. Momentos de asentar su lugar en la pareja. Se hará escuchar con una voz que no reconocerá. En el amor: las relaciones le exigirán más valentía en términos y acuerdos, descubrirá nuevas facetas de amar. En la salud: su mente estará más dispersa... momento para recuerdos positivos. En el juego: 3, 5 y 9.