Domingo 16 de Noviembre de 2025

21°SAN LUIS - Domingo 16 de Noviembre de 2025

También hubo mucho viento

Entre el sábado a la noche y el domingo a la madruga llovió en casi toda la provincia

En Concarán, la localidad más lluviosa del fin de semana, cayeron 27 milímetros; en tanto que en Donovan, las ráfagas superaron los 110 kilómetros por hora. El domingo, las condiciones mejoran. 

Por redacción
| Hace 4 horas

El alerta que brindó la Red de Estaciones Meteorológicas el sábado a la tarde se tradujo en vientos fuertes en toda la provincia y lluvias con distintos niveles de intensidad.

 

 

Aunque para el domingo no hay anunciado ni agua ni ráfagas tan potentes (las más altas llegarán a los 70 kilómetros por hora), las condiciones del sábado harán bajar notablemente la temperatura, que tendrá una máxima de 25 grados.

 

 

El sábado a la noche algunos puntos de la provincia soportaron la fiereza del viento, como Donovan, donde los registros llegaron a los inusuales 114 kilómetros por hora. En La Punta superaron los 80 y en Naschel, San Luis y El Amago, los 70.

 

 

En cuanto a las lluvias, Concarán fue la localidad con los números más altos, ya que llovieron 27 milímetros; dos menos que en Santa Rosa, su vecina. En San Luis, Merlo y el Valle de Pancanta cayeron más de 20 milímetros. En otras 20 localidades, la REM encontró lluvias considerables.

 

 

 

 

