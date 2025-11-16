La zona de la ciudad que tiene el paso interrumpido y ahora le van a cortar la luz

Como si los vecinos de las zona de calle San Juan, Héroes de Malvinas y la avenida Eva Perón de San Luis no tuvieran suficiente con los trabajos que está haciendo hace una semana la Municipalidad en las puertas de sus casas, ahora se suma una noticia inesperada: pasarán buena parte del domingo sin luz.

Un corte programado por la empresa proveedora de energía eléctrica en la provincia suspenderá el servicio desde la una de la tarde hasta aproximadamente las 17:30 para realizar “tareas de mantenimiento general”.

La zona afectada abarca la zona de la avenida Perón –donde los trabajos municipales llevan una semana con las calles cortadas- y se extiende hasta Obispo Orzali, Ciudad del Rosario, Héroes de Malvinas y Av. del Fundador. En la misma zona, a inicios de la semana pasada estuvieron casi un día sin agua por la rotura de un caño que derivó en las demoradas reparaciones.





Los trabajos de mantenimiento de Edesal del domingo también llegarán a Villa Mercedes, donde se trabajará en la zona de las calles Taboada Mora, Hilario Cuadros, Montevideo y Belgrano, con cortes por la mañana; y en Luján, Anchorena y Merlo, donde entre las calles Bella Vista, Las tres Marías, la avenida Eva Perón, la avenida del Sol y el arroyo Juan Pérez habrá se suspenderá la energía durante buena parte de la tarde.