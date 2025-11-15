Artesano puntano arrasa en Brasil y gana dos premios en el Salón Paulista de Cuchillería

Matías Funes, el artesano de Santa Rosa del Conlara volvió a brillar en el mundo de la cuchillería al obtener dos galardones destacados en el prestigioso Salão Paulista de Cutelaria, celebrado en São Paulo 🇧🇷 entre el 15 y el 16 de noviembre de 2025. Fue reconocido con el premio al Mejor Cuchillo de Caza —por segundo año consecutivo— y también con el trofeo al Mejor Cuchillo de Campo, consolidando su reputación como uno de los mejores cuchilleros del continente.

El Salão Paulista de Cutelaria es considerado el evento más tradicional y relevante del sector en Brasil, reuniendo a artesanos, fabricantes y coleccionistas de cuchillos de todo el país y del extranjero. La edición 2025 se llevó a cabo en el Expo Center Norte y contó con decenas de expositores que presentaron piezas artesanales, industriales e importadas.

Durante dos días, el público pudo apreciar una amplia variedad de cuchillos: desde herramientas de cocina y uso urbano, hasta piezas pensadas para actividades de campo, caza y supervivencia. Hubo además charlas, demostraciones y una ceremonia que distingue a los mejores trabajos del año.

El santarroseño reafirmó su excelencia al repetir el galardón en la categoría de Mejor Cuchillo de Caza. Su pieza se destacó por el diseño ergonómico, la calidad del acero y los detalles artesanales que combinan funcionalidad con estética refinada.

También sorprendió al conquistar el premio al Mejor Cuchillo de Campo, una categoría que valora la versatilidad, resistencia y utilidad en entornos rurales o de trabajo intensivo. Este doble reconocimiento lo posiciona como uno de los referentes latinoamericanos en el arte de la cutelaria.

La cutelaria, definida como el arte de fabricar instrumentos de corte, tiene una larga tradición en Brasil y en toda América Latina. Eventos como el Salão Paulista celebran la técnica y creatividad de los artesanos y fomentan el intercambio cultural y comercial entre países.

Con estos nuevos premios, el artesano puntano no solo enriquece su trayectoria personal, sino que también representa con orgullo el talento argentino en un escenario internacional.