Denuncian que un chico sufrió en un club hostigamiento, bullying y agresiones

Las manifestaciones de unos padres sobre actos de bullying, acoso y agresiones físicas en el popular Club Alberdi contra su hijo han generado preocupación en la comunidad de Villa Mercedes.

El menor de 14 años, jugador de básquet y que está diagnosticado con Síndrome de Tourette y TDH, “habría sido víctima de hostigamientos y burlas reiteradas durante los últimos tres años, sin que el club interviniera”, publicó el medio SNVM..

En la publicación se especifica que, de acuerdo a lo relatado por los progenitores, el episodio más grave sucedió en un viaje a Villa Dolores, cuando otro jugador le dio un golpe en el rostro que le provocó lesiones visibles. No obstante del ataque, el chico agredido fue obligado a disputar dos partidos.

La denuncia de los padres ingresó al Juzgado de Familia y Violencia N°1 de Villa Mercedes.

Otros medios de la ciudad informaron que como consecuencia del acoso y agresiones que a lo largo de este tiempo sufrió el joven, sin que lo advirtieran directivos y entrenadores, el chico tiene miedo y está con tratamiento psicológico.