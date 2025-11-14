  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

28°SAN LUIS - Viernes 14 de Noviembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

28°SAN LUIS - Viernes 14 de Noviembre de 2025

EN VIVO

Preocupación

Denuncian que un chico sufrió en un club hostigamiento, bullying y agresiones

La víctima tiene 14 años juega al básquet en Alberdi. Un compañero lo golpeó en un viaje a Villa Dolores y los padres acusan a las autoridades de no hacer nada. Lo denunciaron en la Justicia.

Por redacción
| Hace 8 horas

Las manifestaciones de unos padres sobre actos de bullying, acoso y agresiones físicas en el popular Club Alberdi contra su hijo han generado preocupación en la comunidad de Villa Mercedes.

 

 

El menor de 14 años, jugador de básquet y que está diagnosticado con Síndrome de Tourette y TDH, “habría sido víctima de hostigamientos y burlas reiteradas durante los últimos tres años, sin que el club interviniera”, publicó el medio SNVM..

 

 

En la publicación se especifica que, de acuerdo a lo relatado por los progenitores, el episodio más grave sucedió en un viaje a Villa Dolores, cuando otro jugador le dio un golpe en el rostro que le provocó lesiones visibles. No obstante del ataque, el chico agredido fue obligado a disputar dos partidos.

 

 

La denuncia de los padres ingresó al Juzgado de Familia y Violencia N°1 de Villa Mercedes.

 

 

Otros medios de la ciudad informaron que como consecuencia del acoso y agresiones que a lo largo de este tiempo sufrió el joven, sin que lo advirtieran directivos y entrenadores, el chico tiene miedo y está con tratamiento psicológico.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo