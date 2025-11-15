Las predicciones para la mitad exacta de noviembre

ARIES

Los proyectos y actividades diarias necesitan de su empeño y perseverancia para lograr las mejoras deseadas. En finanzas, el planeta Júpiter trae una cuota extra de suerte para sus planes de dinero. Éxito.

Bien. En el juego: 0, 2 y 8.

TAURO

Tauro comienza una etapa positiva que les permitirá concretar todos sus proyectos. Acontecimientos familiares que necesitan de su atención. Se acerca un amigo que se mantenía distanciado.

Bien. En el juego: 2, 6 y 9.

GÉMINIS

La actividad laboral comienza una etapa de mejoras y beneficios personales. No caigan en actitudes impacientes, ya que la comprensión mutua será importante. En dinero, las perspectivas serán importantes.

Bien. En el juego: 3, 4 y 7.

CÁNCER

Cáncer debe enfocar sus proyectos con buenas energías, no dar lugar a dudas o preocupaciones. Se agilizan trámites que son su preocupación. Mes ideal para definir mudanzas de casa o comercio.

Bien. En el juego: 0, 1 y 8.

LEO

Los obstáculos que se venían presentando en sus actividades diarias se dispersan para los buenos resultados de sus tareas. No participen a muchas personas de las inquietudes que les preocupan. El azar los visitará, arriesguen en los próximos días.

Bien. En el juego: 3, 5 y 6.

VIRGO

Etapa muy positiva para definir sus planes importantes. En el hogar se comparten las mismas responsabilidades. Los vaivenes que se vienen presentando en sus actividades diarias serán de fácil y pronta solución.

Bien. En el juego: 0, 1 y 4.

LIBRA

Comienzan un día agradable, ya que sus planes se cumplen de acuerdo a sus deseos. Superan malentendidos en el ámbito del trabajo que se venían presentando. Eviten gastos innecesarios y todo marchará mejor.

Bien. En el juego: 1, 6 y 7.

ESCORPIO

Soluciones eficaces para los proyectos que venían postergando. Acepten la colaboración de quienes les rodean. Buen desarrollo económico si se enfrentan gastos y cobros. Acepten consejos de amigos, ya que son sinceros y acertados.

Bien. En el juego: 0, 7 y 9.

SAGITARIO

Sus actividades diarias comienzan una etapa de mejoras y beneficios personales. Eviten gastos superfluos y todo marchará mejor. Por la buena colaboración de terceros se agilizan trámites que les preocupan.

Bien. En el juego: 0, 1 y 6.

CAPRICORNIO

Etapa con buenas influencias planetarias que les permitirá la buena concreción de proyectos. No participen a muchas personas de las inquietudes que les preocupan. Buenos acuerdos monetarios.

Bien. En el juego: 0, 4 y 7.

ACUARIO

Acuario se sentirá optimista y con deseos de algunos cambios en su vida privada. Tal vez necesiten buen asesoramiento para sus planes monetarios. Una sorpresa les alegra el día.

Bien. En el juego: 2, 5 y 6.

PISCIS

El paso del planeta Júpiter estará aportando su cuota de suerte para todo lo relacionado con su dinero. Piscis desea vivir con mayor calma y a ritmo normal. Cobra mayor importancia el grupo familiar.