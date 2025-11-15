Las predicciones para la mitad exacta de noviembre
De Aries a Piscis, signos de fuego, aire, agua o tierra, lo que hay que saber para afrontar el fin de semana en la salud el dinero y el amor. Por Cecilia de Belva.
ARIES
Los proyectos y actividades diarias necesitan de su empeño y perseverancia para lograr las mejoras deseadas. En finanzas, el planeta Júpiter trae una cuota extra de suerte para sus planes de dinero. Éxito.
- En el plano sentimental: No jueguen con los sentimientos ajenos.
- En el amor: Un romance feliz.
- En la salud: Bien.
- En el juego: 0, 2 y 8.
TAURO
Tauro comienza una etapa positiva que les permitirá concretar todos sus proyectos. Acontecimientos familiares que necesitan de su atención. Se acerca un amigo que se mantenía distanciado.
- En el plano sentimental: Una cuota extra de seducción.
- En el amor: Un proyecto que los hace felices.
- En la salud: Bien.
- En el juego: 2, 6 y 9.
GÉMINIS
La actividad laboral comienza una etapa de mejoras y beneficios personales. No caigan en actitudes impacientes, ya que la comprensión mutua será importante. En dinero, las perspectivas serán importantes.
- En el plano sentimental: Un romance muy difícil de olvidar.
- En el amor: Una reconciliación que los hace muy felices.
- En la salud: Bien.
- En el juego: 3, 4 y 7.
CÁNCER
Cáncer debe enfocar sus proyectos con buenas energías, no dar lugar a dudas o preocupaciones. Se agilizan trámites que son su preocupación. Mes ideal para definir mudanzas de casa o comercio.
- En el plano sentimental: Encuentros futuros que los hacen sentir muy felices.
- En el amor: Felicidad en su intimidad.
- En la salud: Bien.
- En el juego: 0, 1 y 8.
LEO
Los obstáculos que se venían presentando en sus actividades diarias se dispersan para los buenos resultados de sus tareas. No participen a muchas personas de las inquietudes que les preocupan. El azar los visitará, arriesguen en los próximos días.
- En el plano sentimental: Vida afectiva comenzando una etapa diferente.
- En el amor: Relaciones apasionadas.
- En la salud: Bien.
- En el juego: 3, 5 y 6.
VIRGO
Etapa muy positiva para definir sus planes importantes. En el hogar se comparten las mismas responsabilidades. Los vaivenes que se vienen presentando en sus actividades diarias serán de fácil y pronta solución.
- En el plano sentimental: Todo se irá dando como lo desea.
- En el amor: Jornada feliz para su corazón.
- En la salud: Bien.
- En el juego: 0, 1 y 4.
LIBRA
Comienzan un día agradable, ya que sus planes se cumplen de acuerdo a sus deseos. Superan malentendidos en el ámbito del trabajo que se venían presentando. Eviten gastos innecesarios y todo marchará mejor.
- En el plano sentimental: Su corazón estará dispuesto a brindar amor y ternura.
- En el amor: Comienzan una etapa feliz.
- En la salud: Bien.
- En el juego: 1, 6 y 7.
ESCORPIO
Soluciones eficaces para los proyectos que venían postergando. Acepten la colaboración de quienes les rodean. Buen desarrollo económico si se enfrentan gastos y cobros. Acepten consejos de amigos, ya que son sinceros y acertados.
- En el plano sentimental: Felicidad en su intimidad y clima romántico.
- En el amor: Caminos placenteros en el amor.
- En la salud: Bien.
- En el juego: 0, 7 y 9.
SAGITARIO
Sus actividades diarias comienzan una etapa de mejoras y beneficios personales. Eviten gastos superfluos y todo marchará mejor. Por la buena colaboración de terceros se agilizan trámites que les preocupan.
- En el plano sentimental: Se aclaran malentendidos que los mantenían muy ansiosos.
- En el amor: Un encuentro feliz.
- En la salud: Bien.
- En el juego: 0, 1 y 6.
CAPRICORNIO
Etapa con buenas influencias planetarias que les permitirá la buena concreción de proyectos. No participen a muchas personas de las inquietudes que les preocupan. Buenos acuerdos monetarios.
- En el plano sentimental: Venus estará aportando su cuota de seducción y encanto.
- En el amor: Una conquista muy deseada.
- En la salud: Bien.
- En el juego: 0, 4 y 7.
ACUARIO
Acuario se sentirá optimista y con deseos de algunos cambios en su vida privada. Tal vez necesiten buen asesoramiento para sus planes monetarios. Una sorpresa les alegra el día.
- En el plano sentimental: El amor será su principal estímulo.
- En el amor: Que no los traicionen los recuerdos.
- En la salud: Bien.
- En el juego: 2, 5 y 6.
PISCIS
El paso del planeta Júpiter estará aportando su cuota de suerte para todo lo relacionado con su dinero. Piscis desea vivir con mayor calma y a ritmo normal. Cobra mayor importancia el grupo familiar.
- En el plano sentimental: En las decisiones del corazón, tómese tiempo.
- En el amor: Superan estados de ansiedad.
- En la salud: Bien.
- En el juego: 4, 5 y 8.
Más Noticias