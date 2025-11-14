La fiesta pop de otro planeta

El fin de semana pasado, en el Estadio River Plate, Dua Lipa se preparaba para un momento especial de su show: “Encontré una canción de un grupo que ahora me encanta; esta noche vamos a cantar Tu misterioso alguien, de Miranda!”. Y lo hizo, en un logrado y simpático español, con 70 mil personas coreando eufóricas.

Lo hizo, como lo venimos haciendo todos, desde que la dupla electro-pop-melodramática más importante del país y Latinoamérica, improvisara apenas cincuenta segundos de la canción (¡sin autotune!) en el reality La Voz Argentina, y ese recorte se viralizara rápidamente. Este fenómeno generó una ola de nostalgia para sus históricos fans (que los siguen desde el 2001) y de curiosidad para el público adolescente que los había descubierto en Hotel Miranda!, disco celebratorio por sus 20 años de carrera, en el que reversionaron sus hits clásicos junto a invitados como María Becerra, FMK y Emilia, y que los consagró con el Gardel de Oro 2024.

El sábado 15 de noviembre, Ale Sergi y Juliana Gattas aterrizarán en el Anfiteatro Ave Fénix de San Luis para presentar Nuevo Hotel Miranda!; un ambicioso proyecto que retoma la exitosa fórmula de las colaboraciones con artistas de la escena actual (Tini, Nicki Nicole, Abraham Mateo) pero esta vez concentrado en canciones originales e inéditas.

El show, que ya viene girando por varias provincias del país, sucede en un hotel intergaláctico que se levanta sobre las ruinas del anterior. Un espectáculo postapocalíptico plagado de cambios de vestuario, visuales espaciales y coreografías marcadas por seres extraterrestres, todo con la teatralidad y el ritmo imparable que caracterizan al dúo, y secundados por Ludovica Morel en batería y Gabriel Lucena en guitarra y bajo.

Seductora y caprichosa, Juliana Gattas pide en la canción Una loca historia de amor: “Entrégame, al menos esta noche, tu corazón y las llaves del coche”. Y no queda más que hacer caso. Abrocharse los cinturones y dejarse conducir hasta este evento de otro planeta que, sin duda, promete ser la fiesta pop de fin de año de los puntanos.