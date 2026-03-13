La crisis de la salud pública de San Luis llegó a un medio nacional

La situación del sistema de salud pública de San Luis ha dejado de ser una preocupación estrictamente local para convertirse en un tema de debate en la agenda nacional. Una reciente publicación del medio porteño El Destape puso el foco en la crítica realidad que atraviesan los profesionales del sector, advirtiendo sobre una pérdida del poder adquisitivo que alcanzaría el 100% en abril y una creciente migración de especialistas hacia provincias vecinas.



El artículo recoge el crudo diagnóstico de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), donde se denuncia el abandono del sistema prestacional. Según el gremio, la combinación de salarios por debajo de la línea de pobreza y la falta de paritarias ha provocado una merma del 35% en el personal sanitario, quienes optan por renunciar ante la imposibilidad de sostener sus economías familiares en la provincia.



En diálogo con el medio nacional, Diego Oppendisano, referente de salud de ATE y trabajador del Hospital Madre Catalina Rodríguez de Villa de Merlo, describió un escenario de precarización y angustia laboral. El dirigente alertó sobre el ingreso de personal bajo la modalidad de monotributo a través de empresas tercerizadas, percibiendo haberes que representan apenas la mitad de lo que cobra un trabajador de planta por la misma tarea.



Oppendisano reflejó el impacto humano detrás de las cifras al afirmar que "el trabajador perdió la sonrisa", mencionando casos de persecución a través de juntas médicas y el temor de los contratados ante situaciones básicas como el pedido de una licencia por enfermedad o la estabilidad laboral frente a un embarazo.



La problemática pone bajo la lupa la gestión de los recursos públicos. Desde el sector gremial cuestionaron que, mientras se utiliza la "crisis económica" como argumento para imponer paritarias por decreto y rechazar recomposiciones salariales urgentes, el Ejecutivo provincial destina fondos a promociones con figuras de alcance mediático nacional.

