El sistema sanitario puntano pierde a otra especialista y se agrava el drama de Alfonsina

La crisis del sistema de salud en San Luis suma un nuevo capítulo de incertidumbre, esta vez con un impacto directo en la calidad de vida de los pacientes más vulnerables. La reciente decisión de una especialista de abandonar la ciudad ante la carencia de proyecciones para su crecimiento profesional ha encendido las alarmas en Villa Mercedes, dejando al descubierto la profunda dificultad que atraviesa la provincia para retener a profesionales formados y esenciales en áreas críticas.



El caso de Alfonsina Silvera Ruiz, una pequeña de poco más de un año que padece Encefalopatía Crónica No Evolutiva (ECNE), es el reflejo más crudo de esta realidad. La niña sufre una parálisis cerebral crónica derivada de un paro cardiorrespiratorio sufrido al momento de nacer, una condición que requiere un seguimiento constante, especializado y, sobre todo, humano.



La salida de su profesional tratante no solo interrumpe un proceso terapéutico vital, sino que obliga a su familia a iniciar una búsqueda desesperada de alternativas en un contexto sanitario ya de por sí debilitado.



Fernanda Ruiz, madre de Alfonsina, utilizó el alcance de las redes sociales para visibilizar esta problemática que trasciende lo particular para convertirse en una demanda colectiva. En su mensaje, Ruiz destacó no solo la formación académica de la profesional que se marcha, sino también la empatía y la luz necesarias para acompañar el complejo camino de la discapacidad. El pedido de la familia es una apelación directa a quienes tienen la responsabilidad de generar condiciones laborales dignas para que el talento médico no se vea forzado al éxodo.



La situación es especialmente delicada para esta familia villamercedina, que ya depende en gran medida de la solidaridad de sus vecinos para costear los elevados gastos médicos que conlleva la patología de Alfonsina. La pérdida de referentes de salud en la provincia no solo despoja a los pacientes de su derecho a la continuidad asistencial, sino que profundiza la desprotección de aquellos que, como esta pequeña, luchan día a día por una mejor calidad de vida frente a la adversidad.