Murió el sacerdote Abel Arisi
El fallecimiento fue comunicado por el Obispado de San Luis. Actualmente cumplía con su labor en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, en Villa Mercedes.
“Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento del querido padre Abel Arisi”, informó la Parroquia Nuestra Señora del Carmen.
El deceso fue este sábado a las 00:30. “Un gran sacerdote regresa a la Casa del Padre”, destacan.
“El padre Abel”, como muchos fieles y amigos lo llamaban, desplegó su labor sacerdotal por toda la provincia de San Luis. Con mucho cariño se lo recuerda en San Francisco del Monte de Oro y toda la región, también en el ámbito de la Iglesia Catedral de San Luis y en todo Villa Mercedes.
Los restos del cura serán velados desde las 10:00 en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen y tras la Santa Misa que se oficiará a las 16.00, el sepelio se llevará a cabo a las 17:00, en el Cementerio de la Paz.
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