Murió el sacerdote Abel Arisi

“Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento del querido padre Abel Arisi”, informó la Parroquia Nuestra Señora del Carmen.

El deceso fue este sábado a las 00:30. “Un gran sacerdote regresa a la Casa del Padre”, destacan.

“El padre Abel”, como muchos fieles y amigos lo llamaban, desplegó su labor sacerdotal por toda la provincia de San Luis. Con mucho cariño se lo recuerda en San Francisco del Monte de Oro y toda la región, también en el ámbito de la Iglesia Catedral de San Luis y en todo Villa Mercedes.

Los restos del cura serán velados desde las 10:00 en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen y tras la Santa Misa que se oficiará a las 16.00, el sepelio se llevará a cabo a las 17:00, en el Cementerio de la Paz.