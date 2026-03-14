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Noche con tormenta

El verano se empezó a despedir con otra abundante lluvia

Los mayores registros fueron en Valle de Pancanta, Villa Larca y Villa Reynolds. Por las caídas de piedras de las sierras, cortaron la circulación entre Nogolí y Rio Grande (foto).

Por redacción
| Hace 6 horas
Desmoronamientos y corte de tránsito. Fue en el camino entre Nogolí y Río Grande.

El viernes 13 de marzo cerró con una intensa precipitación en diversas zonas de la provincia y se extendieron durante la madrugada sabatina. En el Valle de Pancanta se registraron 48 milímetros, en Villa Reynolds (a pocos kilómetros de Villa Mercedes) el pluviómetro marcó 44 milímetros y en Villa Larca (Departamento Chacabuco, al lado de las Sierras de los Comechingones) casi 43 milímetros.

 

En la ciudad de San Luis, la lluvia alcanzó la marca de 31 milímetros, según la medición que se hizo en el Aeropuerto.

 

 

 

 

 

Las abundantes precipitaciones obligaron a tomar medidas preventivas como la interrupción del tránsito en el camino que une Nogolí y Rio Grande debido a derrumbes.

 

 

La Comisaría Distrito 45° de Nogolí informó que cerca de las 23:45 se tomó conocimiento de la presencia sobre la ruta de una importante cantidad de piedras desprendidas de la sierra por lo que se dispuso un corte preventivo del tránsito vehicular, pasando el ingreso al Hotel Paso del Cóndor, para evitar la circulación hacia el sector afectado.

 

En Justo Daract, la tormenta por el fuerte viento ocasionó un corte de electricidad. 

 

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