Está todo listo para la fiesta de Miranda

La confirmación de que el show de Miranda el sábado en el Ave Fénix será una fiesta llegó cuando las entradas comenzaron a venderse a buen ritmo hasta quedar cerca de agotarse a mitad de la semana, lo que garantiza que unas cinco mil personas serán parte de un encuentro a puro pop, baile, música, luces y brillo. Las ticketeras electrónicas y los puntos de venta de boletos esperan colgar el esperado y atípico en estos tiempos cartel de Sold out.

La expectativa por ver al grupo de Juliana Gattas y Ale Sergi en San Luis luego de más de una década impulsó a miles de puntanos hacia un show ya vendió más del doble de entradas que el que dio en agosto Lali y que se encamina a ser el más convocante del año, aun con muchos de entrada gratuita.

Además, será la primera vez que Miranda llegue a la provincia sin organización estatal, es decir con una productora privada dispuesta a trabajar. Esa función cayó sobre Berrakera, la empresa que cada vez con más fuerza emerge para posicionarse como la líder en la provincia.

“Para nosotros el show representa un desafío especial porque es una buena manera de medirnos a nosotros mismos. Miranda es un fenómeno que escapa a lo meramente musical y hay una necesidad de muchos por verlos en San Luis”, dijo Nicolás Salina, uno de los responsables de la productora.

A tal punto es importante el recital del sábado para Berrakera, que todas las energías están puestas hasta entonces en que todo salga bien para después empezar a programar un momento muy importante para el público consumidor de espectáculos: el verano. “Una vez que pase Miranda, nos ponemos con eso”, prometió el productor.

Berrakera funciona en la misma sociedad que Comuna, el espacio del sur de la ciudad donde hasta fin de año está previsto que toquen “Rata Blanca”, Skay y “Gauchito club”, entre otros.

En el equipo Miranda viajan 23 personas que el viernes a la tarde comenzaron a llegar a la provincia para el armado del escenario y que se sumarán a los 170 puntanos que serán empleados para diversas tareas en la noche.

Las puertas del Ave Fénix se abrirán a las 20 del sábado y tendrá habilitado dos ingresos. En el portón más pequeño, el primero con que se encuentran quienes vienen por la avenida del Viento Chorrillero, estará la entrada para quienes tienen platea alta; en tanto que por el portón más grande –conocido por ser el acceso principal al predio- será para quienes tengan platea baja, sector VIP o invitaciones especiales.

A las 21 está previsto el show de Keim, la puntana que hará de telonera y a las 22 saldrán al escenario Juliana y Ale con todo su brillo. Se prevee que poco después de las 23:30 el recital estará terminado.