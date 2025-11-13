Un jueves con Sofía Viola, el clásico playero y un solista llamado Napoleón

JUEVES

Dos en las canciones

El dúo Llaver Suárez, de guitarra y saxo, inicia un fin de semana muy movido en All right, el bar de la avenida Illía. A partir de las 22 y con entrada gratuita los dos músicos muestran canciones que siempre quisieron mostrar.

El alma cambia

La nueva vida de Sofía Viola la tiene como una hacedora de flamenco, bulerías y hasta de bachatas en Alma gitana, el disco que presentará a partir de las 22 en Guadalupe, casa biocultural en Potrero de los Funes.

Buen vino, buena música

Otra vez la propuesta delicada de Merlot hace centro en el centro de San Luis. Ahora, el grupo tocará en Casa Mollo, un lugar que siempre les abrió las puertas y los invita a mostrar lo que tienen para exhibir en esta nueva etapa. A partir de las 22:30, con la entrada gratuita.

Cinco décadas igual

A punto de cumplir 50 años, Los playeros mantienen su tradición de tocar en Malú casi como si fuera su casa, en la avenida España y Justo Daract. A partir de las 23:30, toda la fiesta de un grupo histórico.

La conquista de la guitarra

Napoleón Garay vuelve a mostrar sus canciones en San Luis y encontró en La ferroviaria, el espacio cercano al Puente Blanco, una buena oportunidad para reencontrarse con un público que siempre lo espera. A partir de las 21 con entradas a 4 mil pesos.

VIERNES

La previa bailable

Para calentar las pistas que usará Miranda, Ainda, un grupo pop integrado por un varón y una mujer, estará en Cede, el espacio de la calle Colón antes de llegar a Bolívar, y mostrará canciones de Fuimos los dos, su nuevo disco. El encuentro es a partir de las 22.

Volver a volver

En la continuidad de la presentación de su disco Volver a mí, Guadalupe Mediavilla ahora encuentra refugio en La casa del poeta, de Merlo, donde llevará su guitarra, su voz, sus canciones y sus historias de vida para compartirlas con más espectadores de la provincia. Empieza a las 22.

La mirada perdida

El rock and roll sucio y desprolijo de Ojos locos vuelve a San Luis después de mucho tiempo y regala una noche a pura adrenalina. Será en All right a partir de las 22, con todos los ritmos que hacen bailar a la gente.





Una peña y una canción

Rubén Gallardo, Puchi García Petrino y Norte libre animan la nueva edición de la Peña del Tatita, un espacio lleno de folclore que en las afueras de Merlo mantiene viva las tradiciones. A partir de las 22.

El diablo mete la cola

Figura muy reconocida de la canción folclórica joven en San Juan, El Diablito Martínez vuelve a San Luis, una ciudad que visita con frecuencia, para ser parte de una noche muy particular en la sala Jorge Laffue del casino Golden Golden Palace. El recital comienza a las 22.

Jazz de a tres

Esteban Ramos, Federico Olguín y César Guerberoff, tres grandes músicos que coinciden en tiempo y espacio en Villa Mercedes, se reúnen para una sesión de jazz de alto nivel en Unica, de Villa Mercedes. Las entradas anticipadas cuestan 6 mil pesos y en puerta costarán 8 mil.



Lo breve, si bueno

Tres obras de teatro breve darán un panorama de cómo es la actividad en Merlo. En Escenativa, la sala ubicada en el barrio El pantanillo, se presentarán a partir de las 21 Gorila, Jacoba en Bosnia y Amo a los pobres. Para ver y reflexionar.

Reír y vivir

Un poco de humor reflexivo y actual proponen Manu Horazzi y Barbi Codina en el stand up que presentarán a partir de las 21:00 en Comuna, como previa a una noche llena de baile.

La peña tradicional

Cada vez con más fuerza, la peña manyina de la tradición se instala en el calendario folclórico de San Luis y suma una nueva edición en el comedor universitario, con el espíritu de las viejas reuniones que se realizaban en el lugar. La fiesta comenzará a las 22 y actúan Los manyines de Cuyo.

Un tranvía llamado sexo

Con el deseo como expresión máxima, dos ediciones de Sexo sentido, el ciclo de charlas cachondo que se realiza en San Luis, tendrá lugar en dos bares puntanos. Para la merienda, a las 18, en Arístides, el bar de Calle San Martín, la mendocina María Emilia Marín brindará la primera de sus charlas. A las 22 el reencuentro será en Un tal René en Cruz de Piedra.

Amigos de Córdoba y de Jamaica

De distintos lugares de Córdoba, dos bandas de rock vienen a festejar los 30 años de Sativa, el tradicional grupo de reggae villamercedino. Kingston Jam, de Río Cuarto, y Los Kinkis, que arriban desde Traslasierra, animan el encuentro de música jamaiquina. Será en El Boliche Don Miranda a partir de las 22.

El trópico y el sur

La fiesta Tropicante de Comuna tiene a Sabor canela y un poquito de café como banda en vivo de una noche que promete mucho ritmo y mucha buena onda. A bailar que se acaba el mundo.

No te olvides de mí

RadioCharly y sus covers bicolor estarán nuevamente en Casa Mollo para recordar que las canciones eternas todavía tienen cabida en el público puntano. A partir de las 22:30.

La suma de las individualidades

La marea, un coro con diversas inquietudes y una propuesta escénica de primer nivel, presenta su nuevo show en Cine Teatro San Luis. A partir de las 21:30 con entrada gratuita pero con la necesidad de reservar el lugar a través de entradalibre.com

Tres en la peña

Franco Pinto, El Salta y Cristian Orozco conforman por separado el trío más mentado para las peñas en Merlo. En esta ocasión estarán en El Patio, en la avenida del Ciprés, con sus diversas propuestas y la intención de siempre hacer que los bailarines puedan mostrar sus destrezas. A las 22

El norte canta

65 años de carrera y muchísimas canciones que hicieron bailar a toda una generación se oirán en La ferroviaria gracias a la presencia de Los de Salta, el histórico grupo norteño que recala en la vinería del Puente Blanco para ofrecer un show que será pura nostalgia. La entrada cuesta 8 mil pesos.







SÁBADO

Estuve, estoy

La trova femenina y la canción folclórica y popular argentina tienen en Luciana Jury una representante de primer nivel que estará en la Sala Amigos de Merlo para darle al sábado un toque autóctono. A partir de las 22, la acompaña la local Laura Amaya.

Sin lugar, sin restricciones

Uno de los shows del año en San Luis. Miranda presenta Nuevo hotel Miranda y llena el Ave Fénix de música, color, luces, brillos y 25 años de canciones frenéticas que no hicieron otra cosa que hacer bailar a la gente. A partir de las 21 con entradas agotadas.

Un poco de amor psiconalizado

La reflexión sobre cómo son los vínculos en la era moderna a través del humor y de la filosofía es la propuesta que Leo Maiello tiene en su stand up Te quiero hasta ahí, con el que debutará en San Luis. A partir de las 22, el psicólogo se presentará en All right con algunas canciones que fortalecen sus dichos.

Peña folclórica en el centro

La cautana y Cintak conforman la grilla de la peña de los sábados de Casa Mollo, que tendrá además una muestra de arte llamada Voltaje y por la noche, la tradicional fiesta con djs que revientan las bandejas. Imperdible, a partir de las 21:30, con la entrada gratis.

Con las alas del alma

Juan Manuel, El ángel tropical, festeja sus 17 años de música en el Cine Teatro San Luis y convoca a todo su público a que le cante el Feliz cumpleaños pero fundamentalmente a escucharlo cantar. La función comenzará a las 21:30.

Lo que no está

La última función de Comillas la cita ausente, una profunda obra de teatro encabezada por el inquieto Luis Palacio, será en Portal 271, que además se despide de su espacio físico para mudarse a una nueva casa y comenzar una nueva etapa llena de sueños. La función es a las 22.

El cielo escucha zambas

Para celebrar el cumpleaños del inolvidable Peky Muñoz, un grupo de folcloristas se reúnen en Lo de Peky, la peña de Potrero los Funes, para recordarlo en un espectáculo llamado Al cielo. Savia nuestra, Adrián Bustos y Ariel Suárez serán parte del homenaje que comenzará a las 22 y tendrá entradas a cinco mil pesos.

Una diva más

Vuelve Divina diva, el monólogo de la brasileña Thais Folk que relata la historia de una actriz cuya época de gloria está en la curva descendente. En la biblioteca popular Domingo Faustino Sarmiento de San Francisco del Monte de Oro a partir de las 19 con entrada a la gorra.

A la espera del estreno

Dos grupos que homenajean a La renga, Sin causa y Bailando en una pata -que cumple 30 años- se juntan en La cripta, el subterráneo escenario de la avenida España, para esperar el estreno de la nueva propuesta del grupo de Mataderos. Además tocan en vivo.

Mujeres de la patria

El día de la tradición se festeja en la guitarra y en la voz de dos mujeres que nacieron en el rock pero no tienen inconvenientes en mostrarse en el folclore. Vicky Lo Giúdice y Anto Rapetti serán parte de un dúo que en Pimienta, de Estado de Israel 1840, harán sentir las raíces con música y buena onda.

Rotos y mal enamorados

El teatro provincial tiene su propuesta para el fin de semana con Rotos de amor, la obra que el Grupo TIM estrenó este año y que regresa a la sala de la compañía, en San Martín 466 de Villa Mercedes, para una nueva función a partir de las 21 horas.

Baile de cuatro años

Para celebrar los cuatro años de Flora arte en movimiento, la compañía de danzas de Merlo, realiza en el Polideportivo del Parque Recreativo de la localidad un espectáculo conmemorativo en el que repasará los dos shows que tiene en vigencia. A las 20, con entradas anticipadas ya disponibles.

Deseos en Villa Mercedes

La despedida de la sexóloga y divulgadora sexual María Emilia Marín será en Brett, un espacio de Villa Mercedes que aceptó la charla sobre el deseo que comenzará las 22 y terminará cuando las copas estallen de amor

Lo clásico de la música

Un tributo a Los Iracundos y a la noche romántica que tantos adeptos tiene se asentará en el escenario del boliche Don Miranda de Villa Mercedes, con Alejandro Bustos, un artista local, como invitado especial. Comienza a las 21:30.







DOMINGO

El rápido regreso

Luego de cerrar los Intercolegiales deportivos y de pasar un buen tiempo en San Luis, Eugenia Quevedo regresa ahora para tocar frente a todo público. Lo harán Malú a partir de las 22 con La banda de Carlitos y toda la alegría de un show multitudinario.

Lo que se quiera escuchar

Desde Chile el trovador Raúl Waltemath muestra sus canciones de protesta y su guitarra viajera. Dará el show con el que All right cerrará su semana de espectáculos y se preparará en una rueda que no para la próxima.

Teatro en Merlo

Una nueva función de Norma, una tragicomedia merlina que el grupo Escenativa estrenó hace un par de meses, se celebrará en la sala del barrio de las afueras de la localidad turística. Será a las 21:30 para cerrar una semana muy nutrida.

Un década sin zapatos

Para celebrar 10 años de acción ininterrumpida, el grupo Descalzos de danza teatro y de Villa Mercedes presenta en Molino Fénix una nueva obra llamada Revelar el regreso y que tiene como eje aquello que habita al ser humano más allá del cambio. La función será a las 20:30.

Una dormida imposible

La tercera función de Sueños, la obra multidisciplinaria de Al filo multiorkesta, tendrá lugar a las 20:30 en la Sala Amigos de Merlo. Música, actuación, teatro, pintura, luces y literatura se juntan en una obra performática donde todo es posible.