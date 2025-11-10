Más clasificados puntanos al PreCosquín

San Luis suma representantes en el PreCosquín que se realizará a principios del año que viene en la localidad cordobesa donde se realiza el festival. El fin de semana, en Pergamino, tres nuevos competidores adhirieron la bandera puntana al encuentro y alimentaron sus sueños de estar en el mayor encuentro folclórico del país.

El grupo de malambo del ballet “Despertares”, uno de los más tradicionales de la provincia, y Ludmila Toranzo en la categoría malambo femenino individual; del mismo ballet, consiguieron el pase a la final, al igual que la dupla de Camila Gómez y Facundo Sáez, dos puntanos que están estudiando en Buenos Aires y se presentaron en la competencia.

Los tres nombres se suman a varios que ya lograron la clasificación por diversas sedes del país y que representarán a la provincia en la plaza Próspero Molina. La expectativa de tener un buen número de artistas locales en Cosquín es grande ya que se espera que a finales de mes se conozcan los representantes que surgirán de la sede local.

Ludmila Toranzo, puro malambo femenino.

“Estamos muy felices de haber representado a la provincia en una zona bonaerense, donde la danza también se vive a flor de piel y donde los nuevos valores florecen”, dijo Marcos Figueroa, director de “Despertares”, la agrupación que presentó bailarines en casi todos los rubros del preselectivo.

Muchos de esos artistas, como el caso de la pareja tradicional, el malambista Agustín Guiñazú y el conjunto de baile compuesto por 30 personas, llegaron a la final pero por diversos motivos no pudieron clasificarse. El caso más llamativo es el del solista, quien fue descalificado por pasarse cuatro segundos del tiempo reglamentario.

“Con todos esos artistas vamos a insistir en otras subsedes porque creemos que tiene potencial para estar en Cosquín”, dijo Figueroa.

Respecto de los ganadores, el director reseñó que el triunfo es fruto del trabajo a conciencia que se hizo durante mucho tiempo y aseguró que ahora, con la clasificación asegurada, el compromiso será aún mayor.