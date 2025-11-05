"Para que una canción sobreviva hay que cantarla a cada rato"

Además de ser la primera presentación de una gira nacional, el concierto que Jorge Fandermole dará en San Luis el viernes a la noche será el anticipo del lanzamiento de “Tiempo y lugar”, el disco del trovador rosarino que a partir del día siguiente estará disponible en todas las plataformas.

Es por eso que el regreso del autor de canciones inolvidables del repertorio popular argentino a la provincia lo tiene muy expectante. El paso del artista por San Luis suma la intervención el mismo viernes por la mañana en un seminario en que compartirá experiencias con el público en general, de manera gratuita y amistosa, todo en la Universidad Nacional de San Luis, un espacio que no es casual para Fandermole. “Creo que las universidades se están acercando cada vez más a los géneros populares”, dijo en una charla con El Diario de la República.

La ocasión anterior en la que Jorge estuvo en San Luis también tuvo como escenario el auditorio Mauricio López, donde estará también el vienes a partir de las 21 en compañía del bajista y chelista Fernando Silva, quien participó en varios de los últimos proyectos del rosarino.

Fandermole adelantó que tocará el disco completo, pese a que aún no está editado, y adelantó que las doce canciones que lo componen no conforman “de ninguna manera” un álbum temático y que las composiciones llegaron en diversos momentos. “Es un disco de sonoridad discreta, que tiene algunos invitados pero fundamentalmente estamos yo y Fernando”, agregó Fandermole en un alto de una clase en la Escuela Municipal de Música de Rosario. Por supuesto que el reencuentro con los puntanos tendrá también las canciones que acompañan al autor desde siempre y que "canto con tanto gusto porque son parte de mí".

“El tiempo y el lugar son dos categorías en las que involucramos nuestra vida de manera constante –dijo-, y que son absolutamente críticas para la humanidad, no solo para la región ni para nuestra patria... el problema es a nivel planetario”.

La reflexión lo llevó a pensar en la realidad del país, de la que dijo que “nadie puede negar la pobreza, la incrementación de la deuda externa, la falta de respeto a nuestra soberanía y la regresión a ser un país colonial”. Además señaló al gobierno libertario “ha sostenido la represión a nuestros viejos y el hambre de nuestros niños”.

Parte de la trova rosarina, Fandemole se considera una mezcla de folclore, géneros inespecíficos y canciones urbanas. Ese menjunje también reconoce la influencia de los ritmos norteños, el chamamé, la música brasileña, el rock nacional y otros estilos. “Soy el producto de la diversidad de influencias”, se describió.

Sin embargo, el autor reconoció que no tiene tanta información de la música cuyana, más allá de que en alguna ocasión alguna tonada o alguna cueca formaron su repertorio. Lo adjudicó a la dificultad que “hemos tenido con los colegas de intercambiar las músicas zonales. Supongo que en Cuyo tampoco están tan al tanto de lo que ocurre con el chamamé”.

Fandermole fue reconocido por muchos músicos que versionaron sus temas, una situación que el compositor agradece con sinceridad. Dijo guardar hacia todos una enorme gratitud porque además de honrarlo, le están dando vida a su obra, tan efímera como los tres minutos que dura una canción. “Para que eso sobreviva hay que cantarla a cada rato”.