Un viejo conflicto, tiros en la calle y un auto incendiado por error

Un viejo conflicto vecinal tuvo un nuevo y violento capítulo el martes a la noche en el barrio San Martín de San Luis que terminó con disparos de arma de fuego, la intervención de la Policía y un auto quemado que no pertenecía a ninguno de los integrantes de los bandos en disputa.

La discusión comenzó en las inmediaciones de las calles Lavalle y Brasil, donde los integrantes de dos grupos enfrentados hace tiempo tuvieron un nuevo encontronazo. Comenzó con una discusión en la calle que subió tan rápido de nivel que uno de los hombres sacó un arma de fuego y efectuó varios disparos.

La escalada de violencia siguió cuando un grupo de personas fue hasta la casa de los agresores que habían usado el arma, para recriminarle su accionar. Allí los disturbios continuaron con piedrazos y otros ataques contra la vivienda.

En eso estaban los manifestantes cuando a uno de ellos se le ocurrió tumbar un Volkswagen Gol Power que estaba estacionado frente a la casa y prenderle fuego, sin percatarse que el automóvil pertenecía a un vecino totalmente ajeno al conflicto.

Cuando llegó la Policía, con el grueso de la pelea ya resuelta, sofocó las llamas en el auto e hizo una inspección de rutina en donde encontró vainas servidas en la calle. No se registraron personas heridas.