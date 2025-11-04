Trabajadores recrudecen sus reclamos en contra de la asfixia económica a la Justicia

Empleados judiciales de toda la provincia resolvieron iniciar medidas de acción directa en contra de la asfixia financiera que sufre el Poder Judicial y la negativa a una recomposición salarial: por ello dispusieron hacer paros de actividades los días 7, 14, 18 y 25 de noviembre.

Otro de los temas que integra el combo de reclamos, es la decisión del Ejecutivo provincial de achicar el periodo de receso judicial anual.

La medida fue adoptada este martes en el transcurso de una asamblea virtual (video conferencia) que se llevó a cabo desde Villa Mercedes y de la que participaron agentes de las circunscripciones judiciales de San Luis y de Concarán/Santa Rosa.

“Necesitamos respuestas inmediatas del Superior Tribunal de Justicia y del Ejecutivo provincial”, dijo una fuente del grupo de trabajadores.

“La inquietud que les ha generado las intenciones de achicamiento de la feria anual es uno de los tantos motivos del plan de lucha. Nosotros venimos reclamando por la falta de presupuesto y los recortes que están previstos para el año próximo”, explicó una dirigente vinculado al Sindicado de Judiciales Puntanos (Sijupu).