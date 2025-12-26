Descartan la hipótesis del robo en el caso del hombre hallado muerto en Merlo

De acuerdo a las primeras evidencias que han reunido la Justicia y la Policía de San Luis, estaría descartada la hipótesis del robo en el grave hecho que aconteció en una casa del barrio 18 Viviendas de Merlo, donde un hombre fue hallado muerto y su esposa con un corte en el cuello por lo que fue internada en terapia intensiva del Hospital “Madre Catalina Rodríguez”.

El fiscal Marcelo Saldaño y el jefe de la Comisaría N° 42 de la Policía Felipe Alaniz dieron las primeras precisiones el caso que conmocionó a la villa turística. “No hay signos de violencia en la persona sin vida”, informó el funcionario judicial.

“Se ha convocado a la Homicidios, a Criminalística y al médico forense para que todos aporten sus conocimientos para determinar las causas de la muerte”, añadió Saldaño.

El hallazgo del macabro cuadro fue protagonizado por una vecina que de inmediato avisó a la familia de la pareja. El fiscal precisó que de una primera observación y evaluación del escenario del episodio “no hay nada que indique que se trata de un hecho de violencia, excepto la herida que tiene la mujer y el hallazgo del elemento cortante que también será peritado”, precisó.

Con respecto al estado de salud de la mujer, Alaniz puntualizó que está internada en terapia intensiva, en estado crítico reservado. “Tiene un corte en la parte izquierda del cuello y con lo que informen los peritos se determinarán los pormenores del hecho”, completó el comisario.