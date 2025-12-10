Levantan restricción a dirigentes de ATE

La justicia provincial levantó la restricción de acercamiento impuesta contra tres representantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) a favor del intendente de San Luis, Gastòn Hissa.

En una audiencia realizada ante el Tribunal de Impugnaciones en lo Penal se tomó la resolución. El tribunal estuvo integrado por los jueces Del Viso, Molino y Sabaini Zapata.

Luego de escuchar a las partes y sus alegatos, el Tribunal deliberó y resolvió por unanimidad dar lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa del delegado de ATE, Fernando Gatica, Florencia Mendoza y Walter Barroso integrantes de la comisión directiva y trabajadores de la municipalidad de San Luis.

Esta decisión judicial modificó la medida de restricción impuesta sobre los dirigentes sindicales y a favor de Gastón Hissa, dándola por finalizada y considerando que el plazo había sido irrazonable ya que los hechos que la motivaron no existieron.

Fernando Gatica al conocer el fallo expresó "esta decisión judicial respalda nuestra lucha y nuestro derecho a llevar acciones gremiales en defensa de los trabajadores y trabajadoras municipales. No se debe criminalizar la protesta y menos cuando se han despedido más de 250 trabajadores".

Y agregó "este Tribunal dio una muestra clara de independencia, celeridad e imparcialidad".

Por su parte Florencia Mendoza manifestó que "hay que celebrar estas instancias donde se va recuperando el sentido de la democracia. Esta medida comienza a poner un freno y un límite a aquellos que creen que pueden violentar, hostigar y perseguir de forma desmedida y arbitraria a los municipales".