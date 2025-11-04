Otorgan la "libertad asistida" al conductor que le causó la muerte a Amancay Pedernera

Jonathan Sandoval, que fue condenado a 4 años de prisión por la muerte de la motociclista Rocío Amancay Pedernera (en un accidente de tránsito ocurrido el 29 de julio del 2023) volvió este lunes a su casa, ya que se le otorgó el beneficio de “la libertad asistida”, según confirmó una fuente de tribunales.

En el transcurso de una audiencia que se llevó a cabo este lunes y de la que participaron representantes de Fiscalía y de la familia de la joven, una jueza de Sentencia evaluó un planteo realizado por el abogado del empresario. Después de analizar un informe de los responsables del Servicio Penitenciario, la magistrada le concedió “la libertad asistida”.

“El informe era favorable para Sandoval y no hubo oposición por lo que la jueza autorizó su liberación”, agregó la fuente.

El 4 de julio del 2024, el Tribunal integrado por Fernando De Viana, Adriana Lucero Alfonso y Hugo Saá Petrino, sentenció al empresario Sandoval a 4 años de prisión por el delito de “homicidio culposo” en accidente de tránsito.

El 29 de julio del 2023, alrededor de las 5 de la madrugada, atropelló a la chica cuando salía de trabajar.

Fue cuando transitaba por la Avenida Santos Ortiz y tras arrastrarla varios metros (cerca del barrio Tibiletti), la abandonó y huyo. Recién al otro día fue a una comisaría junto a un abogado y se entregó.

Además de los cuatro años de cárcel que se le impuso, fue inhabilitado por 8 años para conducir vehículos.

Hasta el momento no hubo un pronunciamiento de la familia sobre esta nueva instancia en el caso. Desde un primer momento se mostraron disconformes por la pena. La querella había solicitado 8 años de cárcel para Jonathan Sandoval.