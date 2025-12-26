  • Nuestras redes
26°SAN LUIS - Viernes 26 de Diciembre de 2025

Ámbito nacional

Hija del Polaco al volante: Seguridad Vial pidió la inhabilitación de Valeria Aquino

La menor tiene 12 años y su madre la filmó mientras manejaba una camioneta en la ruta, publicó el video y causó indignación.

Por redacción
| Hace 6 horas
Seguridad Vial aplicó una medida clave contra Valeria Aquino. Foto: NA.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la inhabilitación de la licencia de conducir de Valeria Aquino, luego de que se viralizó un video en el que su hija (en común con Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk) de sólo 12 años, condujo una camioneta en la ruta.

 


Según el parte oficial, el pedido se impuso por la acción que está prohibida, según la Ley Nacional de Tránsito, asimismo, se observó que en las imágenes, la niña utiliza el cinturón de seguridad de manera incorrecta, lo que agrava la situación.

 


Por tanto, se calificó como una conducta irresponsable por parte de la adulta y como consecuencia de las denuncias recibidas ante el organismo, indicaron que se iniciará el proceso correspondiente para la inhabilitación de la Licencia Nacional de Conducir de Aquino.

 


La influencer había agregado al video: “Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar", por su parte, al ser consultado sobre el tema, “El Polaco” se desentendió: “No vi nada, me estoy enterando de esto ahora, -la menor- está con su madre, pasó Navidad con su mamá".

 


NA. 

 

