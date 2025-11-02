Violento robo en una posada: ingresaron de madrugada y se llevaron hasta comida

Un violento robo ocurrió este fin de semana en una posada ubicada en calle Los Paraísos 1335, en la ciudad de San Luis. Los delincuentes forzaron el ingreso durante la madrugada del domingo, vaciaron una heladera exhibidora y sustrajeron un televisor, un teléfono y mercadería.

La propietaria denunció que al revisar las cámaras de seguridad observó a dos individuos ingresando al predio alrededor de las 2 de la madrugada. Según consta en el acta labrada en la Subcomisaría 1ª de la Estación de Interconexión Regional de Ómnibus (Ediro), uno de los intrusos vestía una remera roja y pantalón corto gris, mientras que el otro llevaba una campera negra con mangas blancas y capucha clara.

El hecho ocurrió en la posada “El Paraíso”, donde los ladrones violentaron un candado para ingresar al sector de desayuno. Entre los elementos sustraídos se contabilizan un televisor Noblex de 32 pulgadas, un convertidor de TV, un teléfono Motorola y una importante cantidad de bebidas y productos alimenticios.

La denuncia fue recepcionada este domingo por personal policial y derivada a la Unidad de Abordaje Fiscal, que deberá iniciar actuaciones para identificar a los autores del hecho. La víctima aportó imágenes donde se observa el momento en que ambos delincuentes huyen con las pertenencias sustraídas.