  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

23°SAN LUIS - Domingo 02 de Noviembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

23°SAN LUIS - Domingo 02 de Noviembre de 2025

EN VIVO

San Luis

Violento robo en una posada: ingresaron de madrugada y se llevaron hasta comida

Ocurrió en la posada “El Paraíso”, en calle Los Paraísos 1335. Dos delincuentes rompieron un candado, ingresaron de madrugada y robaron electrodomésticos y alimentos. La causa quedó en manos de la Unidad de Abordaje Fiscal.

Por redacción
| Hace 3 horas

Un violento robo ocurrió este fin de semana en una posada ubicada en calle Los Paraísos 1335, en la ciudad de San Luis. Los delincuentes forzaron el ingreso durante la madrugada del domingo, vaciaron una heladera exhibidora y sustrajeron un televisor, un teléfono y mercadería.

 

 

 

La propietaria denunció que al revisar las cámaras de seguridad observó a dos individuos ingresando al predio alrededor de las 2 de la madrugada. Según consta en el acta labrada en la Subcomisaría 1ª de la Estación de Interconexión Regional de Ómnibus (Ediro), uno de los intrusos vestía una remera roja y pantalón corto gris, mientras que el otro llevaba una campera negra con mangas blancas y capucha clara.

 

 

 

El hecho ocurrió en la posada “El Paraíso”, donde los ladrones violentaron un candado para ingresar al sector de desayuno. Entre los elementos sustraídos se contabilizan un televisor Noblex de 32 pulgadas, un convertidor de TV, un teléfono Motorola y una importante cantidad de bebidas y productos alimenticios.

 

La denuncia fue recepcionada este domingo por personal policial y derivada a la Unidad de Abordaje Fiscal, que deberá iniciar actuaciones para identificar a los autores del hecho. La víctima aportó imágenes donde se observa el momento en que ambos delincuentes huyen con las pertenencias sustraídas.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo