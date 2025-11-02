Un llamado de atención en la Policía tras un reclamo en radio “Misión Crítica"

El mensaje interno no pasó inadvertido. En el texto, distribuido tras el cierre de la jornada institucional, el funcionario pidió a los jefes de dependencias “tener el debido control” sobre el uso de los equipos de comunicación policial.

El llamado de atención llegó luego del reclamo que se escuchó en una frecuencia radial durante los actos por el 167° aniversario de la Policía, justo cuando se ponía en funcionamiento parcial el nuevo sistema de comunicaciones “Misión Crítica”.

El comunicado interno habla de “situaciones improcedentes” y de una “falta total de profesionalismo y respeto por los pares” por parte de algunos efectivos, y apeló a la conducción y liderazgo de los mandos medios para evitar que se repitan.

Más allá de la informalidad, el mensaje dejó entrever que la disciplinamiento comunicacional sigue siendo un punto sensible dentro de la fuerza. En pleno proceso de ajuste de sueldos, el episodio recordó que la eficiencia no depende solo del equipamiento, sino también del reconocimiento a quienes lo operan.