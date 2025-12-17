La salud y el deber están primeros

Foto del brindis de fin de año en la sala de El Chañar.

Está muy bien que en esta época del año los trabajadores, de todos los niveles, se reúnan para brindar por el ejercicio transcurrido y anhelar un futuro mejor.

Lo que no está bien es lo que sucedió este miércoles en Nogolí y que quedó reflejado en las redes sociales.

Una madre publicó este texto y una foto: “Buenas tardes… mi hija estuvo todo el día con fiebre y vómito… fue al centro de salud y la hicieron ir tres veces porque nadie sabía dónde estaba la doctora. Le decían que la doctora no aviso nada… A las 18:30 se fue del hospital con mi hija con fiebre sin tener respuesta más que " la doctora no aviso nada". Cuando terminen el picnic acuérdense que tienen una responsabilidad… desde las 8 de la mañana hasta las 18:30 sin que nadie pudiera atender a mi hija…”.

Por lo que se pudo averiguar, la médica participó de un almuerzo, con chivo incluido, en El Chañar.