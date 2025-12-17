  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

30°SAN LUIS - Miércoles 17 de Diciembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

30°SAN LUIS - Miércoles 17 de Diciembre de 2025

EN VIVO

Descuido y algo más

La salud y el deber están primeros

Una madre protestó en las redes sociales porque fue al centro de salud de Nogolí y su hija, con vómito y fiebre, no tuvo atención médica en todo el día. 

Por redacción
| Hace 2 horas
Foto del brindis de fin de año en la sala de El Chañar.

Está muy bien que en esta época del año los trabajadores, de todos los niveles, se reúnan para brindar por el ejercicio transcurrido y anhelar un futuro mejor.

 

Lo que no está bien es lo que sucedió este miércoles en Nogolí y que quedó reflejado en las redes sociales.

 

Una madre publicó este texto y una foto: “Buenas tardes… mi hija estuvo todo el día con fiebre y vómito… fue al centro de salud y la hicieron ir tres veces porque nadie sabía dónde estaba la doctora. Le decían que la doctora no aviso nada… A las 18:30 se fue del hospital con mi hija con fiebre sin tener respuesta más que " la doctora no aviso nada". Cuando terminen el picnic acuérdense que tienen una responsabilidad… desde las 8 de la mañana hasta las 18:30 sin que nadie pudiera atender a mi hija…”.

 

Por lo que se pudo averiguar, la médica participó de un almuerzo, con chivo incluido, en El Chañar.

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo