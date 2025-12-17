La salud y el deber están primeros
Una madre protestó en las redes sociales porque fue al centro de salud de Nogolí y su hija, con vómito y fiebre, no tuvo atención médica en todo el día.
Está muy bien que en esta época del año los trabajadores, de todos los niveles, se reúnan para brindar por el ejercicio transcurrido y anhelar un futuro mejor.
Lo que no está bien es lo que sucedió este miércoles en Nogolí y que quedó reflejado en las redes sociales.
Una madre publicó este texto y una foto: “Buenas tardes… mi hija estuvo todo el día con fiebre y vómito… fue al centro de salud y la hicieron ir tres veces porque nadie sabía dónde estaba la doctora. Le decían que la doctora no aviso nada… A las 18:30 se fue del hospital con mi hija con fiebre sin tener respuesta más que " la doctora no aviso nada". Cuando terminen el picnic acuérdense que tienen una responsabilidad… desde las 8 de la mañana hasta las 18:30 sin que nadie pudiera atender a mi hija…”.
Por lo que se pudo averiguar, la médica participó de un almuerzo, con chivo incluido, en El Chañar.
Más Noticias