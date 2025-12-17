Entregaron cajas navideñas a trabajadores de la salud

La Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA) filial San Luis les entregó a sus afiliados un presente para compartir en familia en las mesas de la Navidad y en la celebración por la llegada del Año Nuevo.

Esta semana, el sindicato distribuyó entre los asociados de la ciudad de San Luis y de la amplia región del Norte Puntano cerca de 1450 cajas navideñas con variados productos.

El significativo gesto de acompañamiento benefició a 1300 empleados de la salud de la ciudad de San Luis y a otros 140 que desempeñan sus tareas en los centros de salud y hospitales de la franja noroeste de la provincia.

“ATSA llegó con este obsequio navideño a todas las localidades y parajes, como por ejemplo hasta El Cadillo, que está en el límite que comparten San Luis, La Rioja y San Juan”, destacaron los dirigentes de la organización que encabeza el secretario general Gerónimo Ortiz.

“Con los recursos económicos que tiene ATSA no solo está presente en las mesas de Navidad y Año Nuevo, sino que además se hace entrega de útiles y mochilas; además se sostiene la carrera de enfermería”, confió el titular del gremio.