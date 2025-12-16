Persecución en La Toma: tiene una enfermedad crónica y la echaron del Plan de Inclusión

No es novedad que el poggismo ha efectuado serias persecuciones en distintos órdenes estatales. Por pensar distinto, por conveniencias o por mera impericia, han sido múltiples los hostigamientos a diferentes trabajadores. En ese sentido, La Toma ha sido foco de la polémica por una medida brutal contra una joven del Plan de Inclusión.



Lucía Heredia, de 27 años, es una mujer trabajadora de la localidad, reconocida por su amplísimo desempeño deportivo (recientemente resultó campeona mundial de powerlifting). En sus redes sociales, efectuó un duro descargo donde dio cuenta del desmanejo y las impensadas medidas que se tomaron con ella.



De acuerdo a lo que contó, tiene asma. Aunque la enfermedad le provoca dificultades en diferentes circunstancias, nunca dejó de dar lo mejor para cumplir con sus obligaciones de manera eficiente. Pero recientemente, le dieron la baja por presentar un certificado médico.



"No puedo trabajar en la calle, eso empeora mi cuadro ya que soy alérgica a muchas cosas. Me suspendieron. Presenté todos mis estudios, me volvieron a poner en proceso y me dijeron que me comunique con mi coordinadora. Me comunico con ella y me dice que en la semana nos íbamos a juntar para hablar de la reincorporación al trabajo en el Plan. Nos juntamos en la terminal de nuestro pueblo y, luego de una larga charla en la que me dijo que no tenía quejas de mí, me terminó diciendo que no me iban a reincorporar", lamentó.



Lo más indignante fue el motivo. Heredia indicó que la dejaron sin empleo porque su mamá insultó por Facebook a la coordinadora.



"Mi mamá es totalmente ajena. Tiene 49 años, ya no vivo con ella y no controlo sus redes sociales. Puede opinar, puede enojarse y puede decir lo que quiera porque no es activamente política de ningún partido. Es una señora de pueblo que odia las injusticias", remarcó Heredia.



"Mi coordinadora, Ana María Novillo, me dijo que con el aval del señor Claudio Poggi y el director del Plan de Inclusión, Juan Pablo Torres, es que ella tomó esa decisión, porque ellos le dieron permiso", agregó.



La joven reconoció con dolor que, después de la publicación, no le van a devolver su trabajo, pero insistió en que no dejará las cosas así, dándole el visto bueno a tremenda injusticia.



"Ojalá se comporten como adultos y dejen las redes sociales porque, señora Ana, si no tendría que echar a más de la mitad del Plan por opinar y enojarse. En fin, acá estamos emprendiendo, vendiendo bizcochitos de grasa y milas. Espero que esto se arregle", concluyó.

