Hasta el viernes, comienza una nueva ola de calor

A partir del miércoles y por lo menos hasta el viernes, la provincia regresará a una ola de calor que tendrá temperaturas muy elevadas, inusuales para el mes de diciembre, según consignó en una alerta la Red de Estaciones Meteorológicas.

Los números dan un poco de escozor, de solo ser mencionado. Para el miércoles se esperan 34 grados de máxima y 20 de mínima, dos registros que aumentarán el jueves, cuando los termómetros marquen 35 grados en la zona alta y 21 en la baja.

El viernes será el momento del pico, con 36 grados de máxima, aunque a partir de ese día comenzarán las lluvias que harán descender la temperatura.

Es que así como la REM alertó por la ola de calor, también dijo que a partir del viernes, los vientos que soplarán desde el suereste, con ráfagas en algunos casos superiores a los 60 kilómetros por hora, convertirán al sábado inestable desde la mañana.

Incluso se anunció que en la madrugada del domingo podría haber lluvias de variada intensidad y una abrupta baja de temperatura hasta el amanecer del lunes.