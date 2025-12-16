¿Tarifazo en La Punta?: Ayala llamó a sesión extraordinaria

El intendente de La Punta, Luciano Ayala, sacudió esta semana el tablero político y social de la ciudad con una serie de medidas enviadas al Concejo Deliberante para su aprobación —donde el oficialismo tiene asegurada la mayoría— que incluyen un fuerte incremento en el concepto de servicios básicos. Según una aproximación realizada en base a cálculos propios, la boleta podría superar los 100 mil pesos, a lo que se sumaría el consumo de electricidad.

Los proyectos ingresaron este lunes y la sesión extraordinaria para su tratamiento fue convocada para este miércoles. Es decir, a contrarreloj y sin un análisis exhaustivo de cada iniciativa, el Concejo Deliberante podría darle luz verde por mayoría a su implementación.

El menú, difícil de digerir, incluye “un nuevo tarifazo que promete golpear el bolsillo de los vecinos” y modificaciones a herramientas clave para el funcionamiento de la comuna.

El momento elegido y la demora en el envío de los proyectos generaron “una tormenta política en el Concejo Deliberante”, señaló una fuente legislativa, quien agregó: “Los concejales no solo deberán tratar temas centrales para el futuro de la ciudad en tiempo récord, sino que tampoco tendrán la posibilidad de analizarlos en profundidad ni trabajarlos en comisión”.

Por su parte, el concejal justicialista Martín Bastias fue el primero en manifestar su rechazo: “Esto es un atropello. No solo llega tarde, sino que lo manda todo junto, sabiendo que no hay margen para discutirlo como corresponde”. E inmediatamente aclaró: “En lo que respecta a la tarifaria, no voy a acompañar ningún aumento. Cuando el dinero que pagan los vecinos se refleja en obras, servicios y mejoras concretas para la ciudad, eso es un mérito que puede justificar el acompañamiento. Pero ese no es el caso de La Punta”.

Entre los proyectos enviados por Ayala figuran la Tarifaria para el Ejercicio Fiscal 2026, la reforma del Código de Faltas y del Código Procesal de Faltas.

Un ejemplo de las modificaciones al Código de Faltas establece que “el que infringiere las normas sobre desinfección o destrucción de agentes transmisores será sancionado con una multa que implica un incremento de casi 200 veces su valor”.

En cuanto a la actualización de la tarifaria, el servicio de alumbrado público pasaría a costar 54.000 pesos.

La recolección de residuos tendría un nuevo valor de 40.000 pesos.

La limpieza de espacios verdes implicaría para los vecinos un pago de 15.600 pesos durante 2026.

Además, se exigiría una contribución a la Asociación de Bomberos Voluntarios de 7.200 pesos.

De aprobarse estos proyectos enviados de manera exprés este lunes por el intendente Ayala —con el acompañamiento de la mayoría oficialista— los vecinos de La Punta pasarían a abonar en 2026 una boleta cercana a los 120.000 pesos, frente a los aproximadamente 15.000 pesos que pagan actualmente, incluidos en la factura de energía eléctrica. Los montos mencionados surgen de una estimación basada en cálculos propios a partir de los valores propuestos.

Bastias, recientemente asumido en su banca, concluyó: “Nuestra ciudad lleva más de dos años totalmente abandonada. No se ve reflejo alguno del cobro de impuestos: iluminación deficiente, calles destruidas y llenas de baches, espacios públicos abandonados y barrios completamente olvidados”.

